Понедельник, 1 мая 2017

К нападению на лидера Партии прогресса Алексея Навального могут быть причастны еще двое. Об этом политик написал в своем блоге.

“После внимательного анализа видео мы считаем, что причастными к нападению могли быть еще двое, личности которых мы пока установить не смогли”, – отметил Навальный. Он опубликовал кадры записи с камеры наблюдения с изображением неизвестных и обратился к своим читателям с просьбой помочь в их опознании.

Навальный подчеркнул, что расследование нападения на него “совсем не ведется” официальными структурами. “Мы сегодня отправляем несколько жалоб на бездействие правоохранительных органов. Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден, – отмечает политик. – Очевидно, что бездействие это является фактически помощью нападавшим. Им дают время скрыться, договориться, уничтожить улики и следы”.

По словам Навального, его диагноз прежний – химический ожог правого глаза средней степени. “На настоящий момент глаз потерял 80 процентов зрения. Пока это не является необратимым. Меня активно лечат, и есть надежда, что вылечат. Мне бы сейчас, конечно, сильно помог выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но, как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет и загранпаспорт не дает”, – отметил он.

Накануне пользователи соцсетей опознали непосредственного исполнителя преступления. Это активист прокремлевского движения SERB Александр Петрунько. Кроме того, снимавшего нападение опознали как еще одного активиста SERB Алексея Кулакова.

Оба – постоянные участники нападений и провокаций на акциях оппозиционеров. Кулаков участвовал в нападении на мемориал на месте убийства Бориса Немцова 29 апреля, на следующий день после атаки на Навального. В сентябре прошлого года Петрунько облил мочой фотоработы Джока Стёрджеса в московском Центре фотографии им. братьев Люмьер. Тогда он получил 7 суток ареста. В октябре он участвовал в избиении активиста Надира Фатова у мемориала на месте гибели Немцова. В марте 2014 года Петрунько среди пророссийских боевиков участвовал в захвате Харьковской обладминистрации и расправе над местными евромайдановцами.

Нападение на Навального было совершено 27 апреля. Около 17:30, когда политик садился в машину возле офиса ФБК в московском бизнес-центре “Омега-плаза” на улице Ленинская Слобода, ему плеснули в лицо некой жидкостью зеленого цвета. Навального увезли в больницу с ожогом правого глаза. В воскресенье он написал, что, по мнению врача, в составе жидкости была не только зеленка, но и более опасное вещество. Политик прямо обвинил в организации нападения администрацию президента. Навальный уверен, что спецслужбы снабжают исполнителей информацией о его перемещениях, а также обеспечивают им безнаказанность.

В воскресенье телекомпания РЕН ТВ опубликовала видеозапись нападения на Навального с размытыми лицами нападавшего и оператора. Позже на сервере телекомпании обнаружили еще три варианта этого видеоролика с разной степенью обработки. Благодаря их анализу удалось опознать нападавших.