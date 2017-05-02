Мешки полипропиленовые
В полипропиленовых мешках удобно упаковывать стройматериалы, строительный мусор, удобрения. Кроме того, полипропиленовые мешки – незаменимый вид упаковки. По техническим характеристикам этот тип упаковочной продукции намного превосходит другие, из бумаги, джута и полиэтилена. Все сыпучие продукты, а также овощи и сахар можно без проблем перевозить в полипропиленовой таре.
Преимущества
Полипропиленовые мешки признаны самым практичным видом упаковочной продукции.
Они обладают явными преимуществами благодаря следующим свойствам:
устойчивы к механическому воздействию;
экологичные;
имеют небольшой удельный вес;
хорошие диэлектрические свойства;
низкие газо- и пылепроницаемость;
стойкие к истиранию.
Назначение мешков
Пакеты, рассчитанные на 5 и 10 кг, потребители предпочитают для фасовки продуктов. Изделия, рассчитанные на 50 кг, покупают для перевозки строительного мусора, муки, круп и иных продуктов питания. Цены на изделия начинаются от 7 рублей за штуку. Белые мешки стоят дороже, чем мешкотара для вывоза и хранения строительного мусора.
Так, мешки зеленые полипропиленовые оптом можно приобрести в зависимости от области применения. Если нужна упаковка с хорошими газо- и влагонепроницаемыми свойствами, следует купить мешки, упакованные дополнительно полиэтиленовым вкладышем.
Виды мешков
Производители предлагают две большие группы полипропиленовых мешков:
белого цвета. Они предназначаются для перевозки и хранения продуктов. В них упаковывают муку, сахар, крупы. Такие типы изделий производятся с полиэтиленовым вкладышем, который эффективно защищает содержимое мешков от попадания ненужных веществ.
мешки зеленого цвета. Они используются для строительного мусора. Эта мешкотара незаменима при проведении ремонтных и работ, а также при строительстве зданий, сооружений. Также зеленые мешки из полипропилена нашли свое применение для транспортировки стройматериалов.
Мешки из полипропилена под сыпучие продукты
Размеры мешков существенно упрощают упаковку товара, сборку и перемещение. Все это особенно ощущается в сельскохозяйственном производстве, для упрощенной перевозки сахара, муки и иных продуктов.
При перевозке продовольствия на отдаленные расстояния производители особое внимание уделяют качеству мешков, так как они должны быть крепкими, устойчивыми к колебаниям температур, водонепроницаемыми.
Выпускаются мешки серийно. Производители также предлагают полипропиленовые мешки по индивидуальному заказу.
Производством мешков занимаются специалисты высшей квалификации на современном оборудовании. Все это обеспечивает отличное качество производимой продукции.