Суббота, 29 апреля 2017

Дональд Трамп назвал “полностью фальшивой историей” утверждения о связях его сотрудников с Россией. Об этом президент США заявил в интервью CBS.

При этом Трамп обвинил в тесных контактах с Россией команду своей соперницы на выборах Хиллари Клинтон, в частности, бывшего главу предвыборного штаба демократов Джона Подесту. “Есть Подеста, который, насколько я понимаю, вместе с братом имеет компанию в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон. – Ред.) выступал с речами в России. Хиллари заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом”, – сказал президент.

На вопрос, верит ли он во вмешательство России в президентские выборы, Трамп ответил: “Я не знаю”. “Даже зная что-то о взломе, если вы не поймаете хакера, очень трудно сказать, кто осуществил взлом, – отметил президент. – Возможно, это был Китай, возможно, было много разных групп”.

7 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В документе утверждалось, что вмешательство России в ход президентской кампании в США было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Целями вмешательства России разведка назвала подрыв общественного доверия к американским президентским выборам, дискредитацию Клинтон и поддержку Трампа. “Мы твердо уверены в этих выводах”, – подчеркивалось в докладе.

28 марта Трамп заявил, что спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США должен расследовать связи Клинтон и некоторых других представителей Демократической партии с Россией. “Почему комитет палаты представителей по разведке не хочет изучить сделку Билла и Хиллари, после чего значительная часть Uranium ушла в Россию, “перезагрузку” Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты”, – написал Трамп. При этом он в очередной раз подчеркнул, что “история о связях Трампа с Россией – вымысел”.

В ходе предвыборной кампании Клинтон неоднократно заявляла о связях Трампа с Россией. Сам Трамп еще до инаугурации заверял, что ничем не обязан России и не имеет с ней каких бы то ни было отношений. Между тем в связях с Москвой уличены некоторые его помощники.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку, после того как стало известно, что он еще до инаугурации нового президента, обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком перспективу отмены санкций против Москвы, чего, не будучи официальным лицом, делать права не имел. В дальнейшем выяснилось, что Флинн получал деньги от российских фирм.