Воскресенье, 30 апреля 2017

Российских мотоциклистов прокремлевского байк-клуба “Ночные волки”, участвовавших в пробеге “Дороги Победы – на Берлин”, не пустили в Польшу из-за подозрения в “причастности к экстремистской организации”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя клуба Евгения Строгова.

По словам Строгова, польские власти разрешили въехать в страну участникам мотопробега из европейских государств, в том числе из Белоруссии.

Как сообщил член македонского отделения “Ночных волков” Томас Свинарский, во вторник группа из 20 байкеров из Македонии собирается отправиться в Польшу, чтобы поддержать российских соратников по клубу.

Мотопробег “Дороги Победы – на Берлин” в честь годовщины победы над Германией “Ночные волки” проводят каждый год. Участники акции планируют проехать через Смоленск, Минск, Варшаву, Братиславу и Дрезден. Основные мероприятия пробега намечены в Берлине на 9 мая.

Власти Польши уже два года подряд не допускают некоторых участников пробега в страну. 1 мая 2016 года на границе остановили шестерых мотоциклистов – четверых граждан Германии, двоих граждан Словакии и россиянку. Проезд “Ночных волков” через Польшу вызвал тогда протесты населения.