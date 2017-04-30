Воскресенье, 30 апреля 2017

В Петербурге и Казани проходят суды по административным делам над задержанными 29 апреля участниками акции “Надоел”, организованной “Открытой Россией”. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Вахитовский районный суд Казани рассмотрел три административных дела в отношении двоих задержанных участников акции. Судья Дамир Гадыршин арестовал на 10 суток зампреда “Открытой России” в Татарстане Дарью Кулакову и назначил 36 часов обязательных работ активистке Ляйсан Исмагиловой. С учетом проведенной в отделе полиции ночи Исмагилова пробудет под арестом девять суток. На Кулакову составили протокол по двум статьям КоАП – 20.2 (нарушение порядка проведения митинга) и 19.3 (неповиновение полиции).В отношении Исмагиловой административное дело возбудили только по статье 20.2.

В Петербурге суд оштрафовал на 500 рублей по статье 19.3 координатора “Открытой России” Андрея Пивоварова, заседание по статье 20.2 перенесли на 8 июня. Координатора “Открытой России” Наталью Грязневич по статье 19.3 оштрафовали на 800 рублей. Активистку Екатерину Прокопович суд оштрафовал по статье 19.3 на 500 рублей, а рассмотрение дела по статье 20.2 также перенесли.

Суд над правозащитником Динаром Идрисовым, которого 29 апреля оставили на ночь в петербургском отделе полиции №22 за съемку нарушений прав задержанных, перенесли на 2 мая. Заседание по делу Идрисова продолжалось до пяти утра.

Вечером 30 апреля еще не были рассмотрены дела восьмерых человек. В Петроградский суд, где проводились заседания по делам задержанных на акции, не пустили слушателей и группу поддержки, а самих задержанных завели с заднего хода.

Суть акции “Надоел” состояла в передаче в представительства Владимира Путина требований не выдвигаться на четвертый срок. Акции сопровождались задержаниями в Петербурге, Туле и Кемерове.

26 апреля Генпрокуратура объявила “нежелательными” организациями две зарегистрированные в Великобритании структуры бывшего олигарха Михаила Ходорковского – это “Открытая Россия” и сетевое общественное движение “Открытая Россия”. При этом в ведомстве заявляли, что к одноименному российскому движению претензий не имеют.

Однако на следующий день в московском штабе “Открытой России” прошел обыск с изъятием листовок и оргтехники. Как утверждали визитеры, в полицию поступил звонок с сообщением о том, что в штабе хранятся экстремистские материалы. Также силовики досматривали личные вещи функционеров. Адвокатов, прибывших на обыск, в штаб не допускали.