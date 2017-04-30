Воскресенье, 30 апреля 2017

Новосибирская Монстрация в этом году была не просто согласована, а прошла при поддержке городского департамента культуры с участием его главы Анны Терешковой. Главный лозунг шествия: “*** запрещена в России”.

Монстрантов собралось около двух-трех тысяч. Среди них, как сообщает корреспондент Граней, были люди, пришедшие с митингов КПРФ и “Единой России”.

Встречались политизированные лозунги. На шествии скандировали: “Денег нет, но вы держитесь! А кому сейчас легко?”.

Ссылка (#)

Первомайская Монстрация – абсурдистское мероприятие с карнавальными костюмами и пародийными лозунгами – проходит в Новосибирске с 2004 года. Ее бессменный идеолог – художник Артем Лоскутов. Позже аналогичные акции стали проводиться и в других городах. В 2015 и 2016 годах власти Новосибирска отказывались согласовывать Монстрации, а суд наказывал Лоскутова арестом и штрафами.