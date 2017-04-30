Воскресенье, 30 апреля 2017

В Белоруссии перед первомайской протестной акцией прошли задержания и аресты оппозиционеров. Задержаны участники протестного движения в Минске, Могилеве, Гомеле, Слониме.

В субботу стало известно, что оппозиционер Николай Статкевич арестован на пять суток. Как рассказала “Нашей Ниве” жена активиста Марина Адамович, об аресте ей сообщил по телефону замначальника Ленинского РУВД, не объяснив его причину. Оппозиционер находится в изоляторе на Окрестина. Он не выходил на связь с родственниками с вечера пятницы.

В Могилеве акция протеста не состоялась. Одного из организаторов Александра Царука заблокировали в квартире, он не мог выйти, под окнами стоял милицейский УАЗ. Второй организатор, Роман Мищенко, на связь не выходит, возможно, он задержан.

В Гомеле в воскресенье задержали журналиста Евгения Меркиса, а в понедельник – участника акций протеста “нетунеядцев” Виктора Рубцова и инвалида советской армии Андрея Макарова. Двое активистов задержаны в Слониме.

В Минске несогласованная акция оппозиции завершилась без задержаний. На Октябрьской площади собралось около 500 человек. Часть из них двинулась шествием к площади Независимости, скандируя лозунги, в частности, требуя отставки Александра Лукашенко. На площади Независимости состоялся митинг.

В середине апреля несколько оппозиционных организаций подали заявку на проведение в Минске “Марша солидарности” – шествия по улице Сурганова и митинга в парке Дружбы народов. Власти запретили шествие, и организаторы отказались от мероприятия. Статкевич, в свою очередь, призвал демонстрантов выходить 1 мая на Октябрьскую площадь. После ареста Статкевича его соратник Владимир Некляев призвал выйти на Октябрьскую площадь, несмотря на задержания.

Статкевича в этом году уже задерживали накануне Дня воли 25 марта. Больше двух суток его держали в одиночной камере СИЗО КГБ. Сотрудники КГБ говорили ему, что он подозревается по части 1 статьи 293 УК Белоруссии (организация массовых беспорядков), однако 27 марта Статкевича освободили. День воли завершился массовыми жестокими задержаниями.

Статкевич был кандидатом в президенты Белоруссии в 2010 году. Как и другие оппозиционные кандидаты, он участвовал в акции протеста после выборов 19 декабря 2010 года, которая была разогнана силовиками, и был приговорен к тюремному сроку за “организацию массовых беспорядков”. Статкевич получил самый большой срок из всех осужденных по этому делу – шесть лет тюрьмы. В августе 2015 года он был помилован.