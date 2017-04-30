Воскресенье, 30 апреля 2017

Акция у Аничкова моста. Фото: ЛГБТ-инициатива

В Петербурге на первомайском шествии полиция задержала ЛГБТ-активистов, развернувших радужный флаг и скандировавших “Кадырова в Гаагу”. Об этом сообщает “Фонтанка”.

ЛГБТ-активисты шли в колонне феминисток. Между улицей Марата и Литейным два человека развернули флаг и стали скандировать лозунг против Кадырова. Полиция задержала нескольких участников шествия.

Еще 10 представителей ЛГБТ, шедших в колонне с градозащитниками и “Открытой Россией”, полиция задержала в районе Аничкова моста. Они устроили перформанс против преследований геев: легли на асфальт, измазавшись красной краской; одного из активистов начали посыпать землей.

Как уточняет ОВД-Инфо, в общей сложности задержаны 17 человек. Среди них координатор “Российской ЛГБТ-сети” Игорь Кочетков. Эта организация помогала эвакуировать геев из Чечни.

Конфликт с представителями ЛГБТ на петербургском марше пытался устроить депутат Госдумы Виталий Милонов. Перед началом шествия он прорывался в колонну градозащитников и “Открытой России”, возникла потасовка, полиция оттеснила Милонова на тротуар. Затем Милонов в сопровождении полиции прошел по Невскому, оскорбляя манифестантов.

Первомайский “Марш в защиту Петербурга” прошел с участием разных оппозиционных сил и завершился митингом на Марсовом поле. “Фонтанка” оценила число участников митинга в 2-3 тысячи.

Активисты коалиции “Демократический Петербург”, которым не согласовали собственную акцию, несли по Невскому транспарант с цитатой Бориса Немцова: “Война с Ураиной – преступление, у которого нет срока давности”. Участники “политической колонны” скандировали: “Путина в отставку”, “Россия без Путина”, “Свободу политзаключенным”, “Россия будет свободной”, “Банду Путина под суд”, “Мы здесь власть”, “Это наш город”.

“Демократический Петербург” пояснял, что выходит с плакатами против “государственного террора во всех его проявлениях – от войн, оккупации Крыма и репрессий на его территории до подавления гражданского протеста внутри России и политзаключенных”.