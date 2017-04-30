Воскресенье, 30 апреля 2017

В Москве на шествии националистов “Русский первомай” задержаны пять человек. Об этом сообщается в сообществе “Партии националистов” во “Вконтакте”.

Задержаны Денис Жилин за балаклаву в кармане, девушка за татуировки, еще двое неизвестных (среди них несовершеннолетний) и один из лидеров “Новой оппозиции” националист Юрий Горский – его затолкали в машину после окончания шествия. Всех задержанных доставили в ОВД “Щукино”, несовершеннолетнего вскоре отпустили. По данным ОВД-Инфо, Горского оставляют в отделе на ночь, ему вменяют статью 19.3 КоАП (неповиновение требованиям полиции).

Как уточняет пресс-секретарь “Партии националистов” Денис Романов, первых двух участников полицейские схватили без объяснения причин и затащили в автозак. Когда организаторы марша потребовали объяснений, полицейские пригрозили выгнать их с мероприятия.

Организованный “Партией националистов” марш “Русский первомай” начался от метро “Октябрьское поле” в 12:00. Основной темой стали политрепрессии. Участники шествия требовали освобождения лидера “Партии националистов” Дмитрия Демушкина, которого в прошлый четверг приговорили к 2,5 годам лишения свободы по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) за публикацию на личной ВК-странице фотографии с Русского марша 2014 года – баннера с надписью “России русскую власть”.