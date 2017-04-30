Воскресенье, 30 апреля 2017

Веганы в авозаке. Фото: Владимир Журавлев

На акции КПРФ в Москве задержаны 19 веганов и левых активистов, сообщает ОВД-Инфо. Среди задержанных четверо несовершеннолетних, а также фем-активистка Татьяна Болотина и участник “Левого блока” Владимир Журавлев.

Как рассказал Журавлев “Медиазоне”, их задержали из-за того, что в колонне веганов кто-то якобы развернул радужный флаг. Задержанных доставили в ОВД “Басманный”. Полицейские пообещали отпустить их после профилактической беседы без составления протоколов.

В первомайском шествии КПРФ участвовали 3,5 тысячи человек, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на МВД. Среди участников центральный и московский комитеты КПРФ, Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, Всероссийское женское движение “Надежда России” и Союз коммунистической молодежи.

Между тем в Самаре на первомайской акции КПРФ задержаны трое активистов: Андрей Неретин, Денис Спиров и Дамир Сталин. Полицейские доставили их в Ленинский РОВД и позже отпустили, взяв объяснения.

В Тамбове на официальном первомайском мероприятии задержали Андрея Полякова, Владимира и Наталию Жилкиных. Жилкин сообщал, что поводом для задержания стал телефонный звонок местного функционера “Единой России” Сергея Хомутинкина, сообщает ОВД-Инфо. Всех троих уже отпустили.

В Петербурге на первомайском шествии оппозиции были задержаны 17 ЛГБТ-активистов.