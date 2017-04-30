Воскресенье, 30 апреля 2017

В Херсоне на первомайских акциях произошли столкновения сторонников левых сил с проукраинскими активистами. Об этом сообщает Укринформ.

На площадь Героев пришли около 50 сторонников левых. Демонстранты держали красные флаги, транспаранты и плакаты с лозунгами против проведения АТО в Донбассе и против повышения коммунальных тарифов. На другом конце площади собрались около 60 проукраинских активистов: членов “Правого сектора” и других организаций, бывших участников АТО. Между сторонами, митинговавшими одновременно, началась перепалка, которая переросла в драку. В ситуацию вмешалась полиция и прекратила столкновения.

Позже в херсонском Парке славы у памятника Неизвестному солдату состоялся еще один митинг левых, на который также пришли представители проукраинских организаций, – всего в парке собралось около 150 человек. Здесь тоже началась драка, которую полиция преcекла.

Левые организации планировали также пройти по Херсону шествием, но в итоге демонстрацию проводить не стали.

Фрагмент видеотрансляции Евгения Волкова:

Менее масштабные столкновения произошли на первомайских акциях в других городах Украины. В Харькове на демонстрации с участием около ста человек проукраинский активист порвал плакат одному из участников, а тот ударил его по голове. Патриоты попытались помешать демонстрантам возложить цветы к памятнику первой харьковской маевке, но потом позволили это сделать под государственными флагами. Кроме того, по сообщению харьковской полиции, на акции неизвестный брызнул из перцового баллончика в лицо лидеру одной из политических партий.

На митинге в Виннице около 20 молодых людей пытались вырывать флаги из рук участников. Полиция оттеснила противников митинга с места проведения акции.

Накануне очередной годовщины пожара в Доме профсоюзов усилилось напряжение в Одессе. Как сообщается на сайте областного управления Национальной полиции, в районе Куликова поля правоохранители нашли рюкзак со взрывчаткой. В рюкзаке лежали гранаты Ф-1, РГМ, РДГ-2Б, имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400.

В годовщину столкновений на Куликовом поле в Одессе усилят работу Национальной гвардии и полиции. Кроме того, в городе временно ограничат движение транспорта.