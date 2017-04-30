Воскресенье, 30 апреля 2017

Опознан человек, снимавший нападение с зеленкой на оппозиционного политика Алексея Навального. Это активист прокремлевского движения SERB Алексей Кулаков, постоянный участник нападений и провокаций на акциях оппозиционеров. Навальный получил химический ожог и может потерять зрение на правом глазу.

После того как РЕН-ТВ опубликовала запись нападения с размытыми лицами нападавшего и оператора,

блогер Евгений Брызгалин обнаружил на сервере телекомпании еще три варианта этого видеоролика с разной степенью обработки. На одном из кадров из-за брака спецэффекта хорошо различимо лицо второго участника нападения, который снимал происходящее на камеру.

“Теперь у РЕН-ТВ не получится занять позицию: “нам уже прислали видео с размытыми лицами анонимные гражданские корреспонденты”, – заметил в Твиттере сотрудник ФБК Леонид Волков.

Пользователи соцсетей опознали Кулакова. Он подтвердил “Новой газете”, что на видео действительно он, однако сказал, что не знал о готовящемся акте насилия. “Если честно, я туда просто поснимать на камеру приехал. Мне позвонил человек, сказал, что что-то планируется на этом месте. Какой человек, сейчас не могу сказать, надо по телефонам посмотреть. Вы же журналист, а я блогер, я туда просто поснимать поехал. Но когда я увидел, что там случилось… Я резко осуждаю это дело”, – сказал Кулаков.

Между тем ранее Кулаков писал в Фейсбуке: “Готовим ведро зеленки персонально для чмошника, уголовника, тунеядца, жулика и вора Наврального”.

Кулаков участвовал в нападении на мемориал на месте убийства Бориса Немцова 29 апреля, на следующий день после атаки на Навального.

Лицо преступника, брызнувшего в лицо Навальному едкой жидкостью, на всех записях размыто. Проанализировав видео, один из блогеров пришел к выводу, что это активист SERB Александр Петрунько. Он, как и Кулаков, неоднократно участвовал в нападениях и провокациях.

В сентябре прошлого года Петрунько облил мочой фотоработы Джока Стёрджеса в московском Центре фотографии им. братьев Люмьер. Тогда он получил 7 суток ареста. В октябре он участвовал в избиении активиста Надира Фатова у мемориала на месте гибели Немцова. В марте 2014 года Петрунько среди пророссийских боевиков участвовал в захвате Харьковской обладминистрации и расправе над местными евромайдановцами.

Нападение на Навального было совершено 27 апреля. Около 17:30, когда политик садился в машину возле офиса ФБК в московском бизнес-центре “Омега-плаза” на улице Ленинская Слобода, ему плеснули в лицо некой жидкостью зеленого цвета. Навального увезли в больницу с ожогом правого глаза. В воскресенье он написал, что может потерять зрение на пораженном глазу. Навальный добавил, что, по мнению врача, в составе жидкости была не только зеленка, но и более опасное вещество.