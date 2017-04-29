Суббота, 29 апреля 2017

В Красноярском крае для защиты населенных пунктов от лесных пожаров создана группировка из 27 тысяч человек. Об этом заявил начальник главного управления МЧС по Красноярскому краю Евгений Вершинин на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую провел глава МЧС Владимир Пучков, сообщает пресс-служба ведомства.

“Общая группировка сил и средств для прикрытия населенных пунктов – более 27 тысяч человек и более 1,5 тысяч единиц техники, – сказал Вершинин. – В настоящее время обстановка в Красноярском крае находится под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет”. Для тушения пожаров применяется авиация.

Первый заместителя губернатора края Виктор Томенко рассказал, что с 25 апреля в регионе установилась аномально сухая жаркая погода с порывистым ветром. Она идентична той, что наблюдалась в Хакасии в 2015 году, где в результате массовых пожаров погибли люди. Уже с 20 апреля на территории Красноярского края за исключением северных территорий был введен особый противопожарный режим. Вершинин сообщил, что с начала пожароопасного сезона в регионе было потушено более 15 тысяч возгораний сухой травы.

“В результате неосторожного обращения с огнем местного населения не территории пяти населенных пунктов в трех муниципальных районах огнем было уничтожено девять жилых домов”, – сказал Томенко. Без крова остались 15 человек. Погибших и пострадавших нет.

Пожароопасная обстановка сложилась также в соседних Иркутской области и Бурятии. В конце прошлой недели там огонь перекинулся пять населенных пунктов, в которых были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. В безопасные районы эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения около 500 человек.

МЧС подготовило проект распоряжения правительства о выделении почти 143 миллионов рублей пострадавшим от пожаров, сообщили в ведомстве. Из этих средств правительству Бурятии планируется выделить более 38 миллионов рублей, в том числе на выплаты единовременной материальной помощи и компенсаций за утрату имущества. Почти 105 миллионов рублей планируется направить правительству Иркутской области. Эти средства также предназначены для выплат единовременной материальной помощи, компенсаций за утраченное имущество, а также на содержание пунктов временного размещения и питание эвакуированных граждан.

В Сибири лесные пожары возникают ежегодно. В весенний сезон основной их причиной становятся палы сухой травы. В апреле 2015 года в Хакасии жертвами пожаров стали 34 человека. За медицинской помощью обратились более 1400 человек. В результате пожаров было уничтожено почти 2 тысячи домов. Зона бедствия охватила 39 населенных пунктов.