Суббота, 29 апреля 2017

Лидер Партии прогресса Алексей Навальный может ослепнуть на один глаз. Об этом политик написал в своем блоге. Навальный прямо обвинил Кремль в организации нападений на него.

“Врач считает, что мне плеснули в лицо зеленкой, размешанной с чем-то еще, потому что просто зеленкой так сильно сжечь глаз нельзя, – написал Навальный. – Сейчас я уже третий день капаю в глаза через каждые 15 минут, второй день делаю уколы, и мы боремся за то, чтобы глаз остался прозрачным. Ну если не получится (есть вероятность, увы), то будет в России президент со стильным белым глазом”.

Навальный отметил, что до сих пор не возбуждено уголовное дело по факту нападения. “Меня даже не опросил никто, хоть заявление сразу написано было, – отметил политик. – Ни на секунду не сомневаюсь, и моя уверенность основана на фактах, что нападение организовала администрация президента. Да, непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие нодовцы, но у них постоянно точные данные о моих перемещениях, гостиницах, билетах, отлетах/прилетах. Куда зайду, откуда выйду. Понятно, что данными из баз и данными наружного наблюдения их снабжают спецслужбы. Они же гарантируют неприкосновенность, “неработающие камеры” и нежелание полиции вести расследование”.

“12 июня, в День России, мы все обязательно выходим на улицу, потому что хотим превратить Россию в нормальную страну без этого лживого и подлого ворья, сидящего у власти уже 17 лет”, – подчеркнул Навальный. 12 апреля политик призвал провести новую массовую антикоррупционную акцию в День России.

Позже в воскресенье телекомпания РЕН ТВ опубликовала видеозапись нападения на Навального. “Выкладывают видео нападения. Заботливо замазывают лица нападавшего и его сообщника. Какая прелесть. Как вы думаете, придут ли завтра на РЕН ТВ с выемкой записи и выяснением того, откуда она взялась и почему рентвшники замазали лица нападавших?” – прокомментировал политик.

Не стесняются. РенТв (отдел Лайфньюз) публикует видео с зелёнкой. Лучшее доказательство, что фсб и АП тоже было в деле. Фирменный стиль pic.twitter.com/dCnvZbXV5t

— Alexey Navalny (@navalny) 30 апреля 2017 г.

27 апреля около 17:30, когда Навальный садился в машину возле офиса ФБК в бизнес-центре “Омега-плаза” на улице Ленинская Слобода недалеко от центра Москвы, неизвестный плеснул ему в лицо некой жидкостью зеленого цвета. Юрист ФБК Иван Жданов опубликовал фото преступника. Навального увезли в больницу с ожогом правого глаза.

Сотрудник ФБК Георгий Албуров оценил нанесенный при нападении ущерб машине и одежде политика в десятки тысяч рублей.

В тот день вечером Навальный должен был выступать на Global Events Forum в Центре международной торговли. Однако из-за нападения выступление было сорвано. “Это первое большое публичное выступление в Москве в рамках кампании, – написал начальник предвыборного штаба политика Леонид Волков. – В “патриотических пабликах” было много постов на тему “давайте его там встретим/обольем/побьем”. Совершенно открыто это они писали”.

Позже Волков сообщил, что камера в “Омега-плазе” не работала именно в тот день. “Какое совпадение”, – заметил функционер.

Это не первое подобное нападение на Навального. 20 марта его облили зеленкой в Барнауле. После нападения преступник сел в машину Nissan Qashqai с номером М656РВ22 и въехал во двор администрации Алтайского края.

Двумя днями раньше в Кемерове Навального забросали яйцами. Другая такая попытка была предпринята на следующий день в Новосибирске во время протестного митинга. Одного из нападавших демонстранты задержали.

В последнее время в России произошел ряд нападений с использованием зеленки. В среду в Ставрополе облили зеленкой блогера Илью Варламова. В пятницу в Москве активистке “Яблока” Наталье Федоровой преступник плеснул в лицо неким химическим раствором. Активистку, до этого активно выступавшую против программы реновации жилья, госпитализировали с ожогом глаз. К воскресенью, несмотря на усилия врачей, зрение у Федоровой не восстановилось. В субботу в Екатеринбурге после согласованного митинга “Надоел” неизвестные облили зеленкой блогера из Первоуральска Артема Изгагина.