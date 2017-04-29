Суббота, 29 апреля 2017

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства депутата Верховной рады Андрея Артеменко, обвиняемого в антигосударственной деятельности. Об этом сообщил лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко.

“Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Украины Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады, – написал Ляшко. – Это уникальный и первый за 26 лет независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно – украинское! – гражданство”.

Ляшко отметил, что в связи с этим обстоятельством будет требовать от Верховной Рады досрочно прекратить депутатские полномочия Артеменко. Он также добавил, что по его информации, утром в субботу Артеменко вылетел в Вену и выразил надежду, что по возвращении он сдаст украинский паспорт.

“Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочные прекратил депутатские полномочия Артеменко”, – отметил лидер Радикальной партии. Ляшко также выразил надежду, что Артеменко, находящийся сейчас в Вене, по возвращении сдаст украинский паспорт.

19 февраля The New York Times сообщила о Предложенном Артеменко плане снятия санкций с России. Как утверждалось, депутат в начале февраля передал этот документ тогдашнему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну. При этом Артеменко уверял, что его инициатива была одобрена “высокопоставленными помощниками” Владимира Путина.

Первым пунктом плана было проведение на Украине референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. Второй пункт – возвращение Донбасса в состав Украины и амнистия боевиков ДНР и ЛНР, не совершавших тяжких преступлений.

Отмечалось, что Флинн не успел ознакомиться с документом, поскольку был вынужден уйти в отставку. Как выяснилось, чиновник дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На деле в ходе этих бесед обсуждалось снятие санкций с Москвы.

Сам Артеменко, комментируя публикацию, заявил, что в действительности документ готовили “несколько десятков депутатов из разных фракций”.

После появления статьи The New York Times фракция Радикальной партии, от которой Артеменко был избран в Раду, исключила депутата из своего состава и потребовала от него сдать мандат.

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что в Кремле о плане снятия санкций ничего не знают.

21 февраля прокуратура Автономной Республики Крым открыла против Артеменко дело о государственной измене за подготовку этого плана. По части 1 статьи 111 УК страны депутату грозит от 12 до 15 лет колонии с конфискацией имущества или без таковой.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что с большой вероятностью внесет в Раду представление о лишении Артеменко депутатского иммунитета. “Это арестная статья (111-я. – Ред.)”, – пояснил генпрокурор.

Артеменко – зампред комитета Рады по вопросам евроинтеграции. Он неоднократно призывал к восстановлению связей со странами бывшего СССР, в том числе с Россией. Кроме того, Артеменко – инициатор проекта закона о внесении в законодательство Украины изменений, разрешающих двойное гражданство.