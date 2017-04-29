Суббота, 29 апреля 2017

В Киеве на 82 году жизни скончался украинский поэт и общественный деятель Борис Олейник. Об этом сообщил друг писателя, журналист Михаил Маслий.

Олейник – автор более 40 книг поэзии и публицистики. Его стихи переводилась на русский, итальянский, чешский, словацкий, польский, сербохорватский, румынский и другие языки.

В 1958 году Олейник окончил факультет журналистики Киевского госуниверситета имени Т. Г. Шевченко. В 1961 году вступил в КПСС. На протяжении 11 лет возглавлял парторганизацию Союза писателей Украины. За это время из нее не был исключен ни один литератор.

В мае-июне 1986 года Олейник был в числе первых побывавших на месте катастрофы в Чернобыле. Он вел репортажи на украинском и центральном телевидении. В статье “Испытание Чернобылем” прямо говорил о виновности властей в аварии. В июле 1988 на XIX конференции КПСС в Москве в докладе о сталинском терроре впервые упомянул о голодоморе 1932-1933 годов.

В 1990-1991 годах Олейник был членом ЦК КПСС. После обретения Украиной независимости Олейник был одним из главных инициаторов восстановления КПУ как самостоятельной национальной компартии.

В 1992-2006 годах Олейник был депутатом Верховной рады. Возглавлял парламентскую делегацию Украины в ПАСЕ. В 2005 году Олейник был исключен из фракции КПУ за поддержку правительства Юлии Тимошенко.

В 2005 году Олейнику было присвоено звание Героя Украины “за самоотверженное служение Украине на литературной и государственной ниве, выдающийся вклад в сохранение национальной духовной культуры, весомую личную роль в подъеме международного авторитета Украины”.

Олейник – лауреат Госпремии СССР (1975), Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1983). Действительный член Национальной академии наук Украины.