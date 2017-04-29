Суббота, 29 апреля 2017

Обнаруженные при обыске у замначальника управления “Т” Дмитрия Захарченко доллары сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД. Об этом сообщает “Росбалт” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отследить происхождение денег удалось благодаря их упаковкам. Захарченко хранил банкноты в пластиковых пакетах по 200 тысяч долларов с кодами и печатями Федеральной резервной системы США. На направленный через Банк России запрос в ФРС ответили, что эти деньги заказывали два российских банка. “По версии источника, они считаются связанными с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые долгие годы “сидели” на подрядах РЖД, его “дочерних” структур и получали миллиарды рублей”. Затем значительная часть средств была обналичена этими банками.

По данным следствия, деньги были переданы Захарченко как плата ему и “ряду его младших коллег из МВД” за покровительство этим фирмам. Как рассказал источник, летом 2016 года Захарченко, узнав о подозрениях ФСБ в отношении этих компаний и лично к нему, стал готовить перевод денег в Швейцарию. Временно полковник поместил средства в квартиру, оформленную на сводную сестру.

9 сентября 2016 года Захарченко был задержан и на другой день арестован. Ему предъявлены обвинения по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. Сам Захарченко отмечал, что квартира, где хранились деньги, принадлежит его сестре.

16 сентября стало известно, что СКР запросил Федеральную резервную систему США о том, какой из российских банков заказывал валюту, изъятую в квартире сестры полковника.

26 сентября “Новая газета” со ссылкой на данные, предоставленные банкиром Германом Горбунцовым, который ранее работал с Захарченко, сообщала, что тот причастен ко многомиллиардным хищениям в РЖД. Как утверждалось, первоначально лица, занимавшиеся хищениями в РЖД и отмыванием полученных денег, ежемесячно выплачивали Захарченко 150 тысяч евро. Позже полковник стал полноправным партнером подрядчиков компании. “По моим подсчетам, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей, – заметил Горбунцов. – Так что деньги, найденные у полковника, вполне соответствуют этим масштабам”.

К хищениям, по словам банкира, были причастны его бывшие партнеры Валерий Маркелов и Борис Ашерович, а также Андрей Крапивин, советник экс-президента РЖД Владимира Якунина.

Изучив базу данных, предоставленную Горбунцовым, “Новая” пришла к выводу, что Захарченко мог иметь отношение к трансакциям на сумму свыше 250 миллионов долларов. Часть их, однако, могла поступить не полковнику, а другим лицам. Кроме того, отмечает издание, есть документы, подтверждающие перевод 800 тысяч долларов в кипрскую фирму Ancillmar Ltd, реквизиты которой Захарченко давал для перечисления ему денег.