Четверг, 27 апреля 2017

В штабе кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона отказали в аккредитации российским государственным СМИ RT и Sputnik как пропагандистским ресурсам, распространяющим ложь. “Мы не считаем RT France и Sputnik, эту двуглавую организацию, ни органом прессы, ни средством массовой информации, а настоящим агентством государственной пропаганды”, – цитирует RFI представителя штаба. По его словам, цель RT и Sputnik – навредить Макрону, для чего они “регулярно распространяют лживые новости, лживую информацию”.

“Если люди встают на ту или другую сторону, это не проблема. Но если они распространяют ложную информацию регулярно и систематически, это проблема”, – добавил представитель штаба.

На вопрос о том, не повлияет ли это решение на двусторонние отношения в случае победы Макрона, представитель его штаба ответил, что возможные “проблемы с Кремлем” станут предметом открытой дискуссии. По его словам, в штабе готовы объяснить российским властям причины такого решения.

В феврале генеральный секретарь движения Макрона “Вперед” Ришар Ферран заявил, что штаб подвергается кибератакам со стороны России, а российские государственные СМИ RT и Sputnik распространяют лживые новости о кандидате. Ферран призвал оградить французские выборы от внешнего вмешательства. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал обвинения абсурдными.

Во втором туре президентских выборов, назначенном на 7 мая, Макрону противостоит лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен. В первом туре, состоявшемся 23 апреля, Макрон набрал 23,9 процента голосов, за Ле Пен проголосовали 21,5 процента избирателей.