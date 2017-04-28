Пятница, 28 апреля 2017

Предприняв очередной запуск баллистической ракеты, пусть и неудачный, КНДР продемонстрировала неуважение к Китаю и лично его председателю Си Цзиньпину. Такое заявление сделал в личном твиттере президент США Дональд Трамп. “Плохо!” – заключил американский лидер.

Как передавало Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов, рано утром в субботу КНДР запустила с полигона близ границы с Южной Кореей неопознанный снаряд в северо-восточном направлении, однако испытания, как предполагается, окончились неудачей.

CNN, ссылаясь на Тихоокеанское командование США, передает, что речь идет о баллистической ракете.

Утром в субботу РБК сообщил со ссылкой на японское информагентство NHK, что американский авианосец Carl Vinson вошел в Японское море для обеспечения безопасности на Корейском полуострове и сдерживания КНДР.

Как заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, в Пекине подтвердили, что потребовали от КНДР прекратить ядерные испытания и пригрозили в противном случае ввести санкции против северокорейского режима.

Днем раньше Трамп назвал председателя Си “очень хорошим человеком” и сообщил, что китайский лидер предпринимает серьезные усилия, чтобы повлиять на Пхеньян.

Это было уже третье в нынешнем месяце испытание ракет в КНДР. Первое, 5 апреля, прошло успешно; второе, 16-го, провалилось.

Вечером 28 апреля (по Москве) Тиллерсон заявил о готовности Вашингтона к силовым мерам в отношении КНДР, в случае если иные средства воздействия на северокорейский режим не дадут результата. “Дипломатические и финансовые рычаги воздействия будут подкреплены готовностью дать военный ответ на северокорейскую агрессию, если это будет необходимо”, – заверил глава Госдепа.

Тиллерсон призвал другие страны существенно усилить давление на КНДР, разорвав дипотношения с нею или понизив их уровень, свернув торговлю, а также введя санкции против лиц и компаний, финансирующих ракетные и ядерные программы Пхеньяна. Торговля с КНДР, подчеркнул госсекретарь США, – это прямое финансирование ее ядерной программы. “Поскольку торговые отношения с Китаем составляют 90 процентов северокорейской торговли, то у Пекина есть уникальные рычаги экономического влияния на Пхеньян”, – заметил Тиллерсон.

Глава китайского МИДа Ван И, назвал ошибочным мнение Вашингтона о том, что Пекин может сыграть ключевую роль в решении северокорейской проблемы.