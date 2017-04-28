Пятница, 28 апреля 2017

В Турции заблокирован доступ ко всем языковым разделам Википедии. Об этом сообщает Hürriyet Daily News. Попасть на сайт теперь можно только через анонимайзеры или VPN-сервисы.

По данным издания, причиной стало распоряжение Управления информационных технологий и связи Турции. Ожидается, что в ближайшие дни оно будет подтверждено судебным решением.

Причины блокировки не уточняются.

Как передавало Deutsche Welle, 16 апреля, когда в Турции проходил референдум о преобразовании в президентскую республику из парламентской, в первую фразу статьи о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане, опубликованной в английском разделе Википедии, была внесена правка. Если в стабильной версии статьи указывается, что Эрдоган – “президент Турции с 2014 года”, то после внесения правки определение выглядело как “турецкий диктатор, который является президентом Турции с 2014 года”. Правку почти сразу же отменили, а статью на неделю закрыли для редактирования незарегистрированными пользователями.

Голоса на референдуме 16 апреля разделились, согласно официальным данным, почти поровну – сторонники перехода к президентской республике победили с минимальным перевесом. Между тем как оппозиция, так и независимые наблюдатели отмечали массу нарушений в ходе голосования, в частности вбросов.

Противники изменений турецкой Конституции указывали, что принятие вынесенных на референдум поправок сосредоточит всю власть в руках Эрдогана, предпринявшего уже целый ряд шагов для установления в стране личной диктатуры.

В правление Эрдогана турецкие власти неоднократно покушались на свободу интернета. Так, в апреле 2015 года в стране были заблокированы YouTube и Твиттер. Доступ к обоим сервисам закрывался в стране и ранее, причем к YouTube – несколько раз.