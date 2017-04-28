Пятница, 28 апреля 2017

В разных регионах страны прошли инициированные “Открытой Россией” акции “Надоел!”, суть которых состоит в передаче в представительства Владимира Путина петиций с просьбой больше не выдвигаться на пост главы государства. В Петербурге, Туле и Кемерове полиция провела массовые задержания протестующих.

Как передает ОВД-Инфо, в Петербурге по окончании акции задержаны около 120 протестующих. “Открытая Россия” уточняет, что пожилая художница Елена Осипова, пережившая блокаду Ленинграда, и 13-летняя девушка. Однако, отметил организатор местного мероприятия Андрей Пивоваров, которого также задержали, обращения в приемную полпредства Путина в Северо-Западном федеральном округе были переданы. Всего в акции участвовали примерно 300 человек.

В Туле, сообщает “Медиазона”, задержан 21 участник акции. Как пишет ОВД-Инфо, они доставлены в ОП “Зареченский”. Как утверждается, от них требуют показаний о членстве в запрещенной организации. По информации “Открытой России”, петиции Путину полицейские у задержанных отобрали.

В Кемерове схватили в общей сложности 16 человек, в том числе 8-летнего ребенка и 14-летнего подростка; одного привел на акцию отец, а другого – дед. Задержания начались, после того как один из участников достал плакат с надписью “Надоел” и собравшиеся принялись скандировать этот лозунг.

Организатор акции Дмитрий Улитин был задержан еще до ее начала, когда только вышел из дома.

В полиции на задержанных оформили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий), предусматривающей от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или до 40 часов обязательных работ. Отцу, которого задержали с ребенком, силовики угрожали лишением родительских прав. В дальнейшем 8-летнего ребенка отдали прибывшей матери, подростка также отпустили, а остальных доставили в суд.

Однако судья отказалась рассматривать дела, указав полицейским на ошибки в протоколах. Задержанных вернули в полицию, а затем привезли в суд повторно. Судья, однако, вновь заявила об ошибках, после чего силовики всех граждан отпустили.

На самого Улитина протокол не оформлялся; организатор акции вышел из ОП “Центральный” через три часа после задержания.

Кроме того, в самом этом ОП задержали гражданина Максима Лаврентьева, после того как он проигнорировал требование силовиков прекратить съемку в холле отдела. Первоначально сообщалось, что на него оформляют протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (невыполнение законного требования полицейского), предусматривающей до 15 суток ареста. Однако протокол оформлен так и не был; Лаврентьева отпустили.

В Москве, передает корреспондент “Граней”, акция, собравшая примерно 100 участников, прошла без задержаний и провокаций. При этом с утра подходы к зданию администрации президента были перегорожены коммунальными службами. На Славянскую площадь, куда выходит здание АП, стянули полицейских. На место акции прибыли боевики СЕРБ, а также функционерка НОД Мария Катасонова.

Передав обращения в приемную АП, собравшиеся разошлись.

В Горно-Алтайске перед согласованным митингом в рамках акции был задержан организатор мероприятия Павел Пастухов. Его отвезли в СКР и потребовали дать объяснения в связи с согласованными пикетами 24-25 апреля. Активист ответил отказом, сославшись на статью 51 Конституции, после чего был отпущен и вернулся на митинг. Позже стало известно, что задержали и отвезли в СКР участника акции Павла Смирнова. Он также отказался от объяснений, после чего был освобожден.

В Новокузнецке организатор пикета в рамках акции “Надоел!” Денис Шакин доставлен в ОП “Куйбышевский” под предлогом неявки в военкомат по повестке. При этом судебный отказ Шакину в прохождении альтернативной гражданской службы обжалуется и в законную силу не вступил. Позже активиста отпустили со штрафом 500 рублей за неявку в военкомат.

В Тюмени по дороге на местную акцию задержали ее организатора Антона Михальчука. Он доставлен в городской ОП-4.

В Ижевске машину регионального координатора “Открытой России” Тимофея Клабукова в субботу дважды под надуманными предлогами останавливала ДПС. Его отправили на освидетельствование в наркодиспансере. Однако экспертиза подтвердила, что Клабуков трезв; после этого его освободили.

В Казани, сообщают “Idel.Реалии”, задержали члена совета регионального отделения “Открытой России” Дарью Кулакову и участницу акции “Надоел!” Ляйсан Исмагилову. Сообщалось, что Кулакову везут в ОП “Япеева”. По данным ОВД-Инфо, защитника к ней не пускают. Всего в приемную Путина петиции подали около 20 человек.

В Липецке, по информации функционерки “Открытой России” Полины Немировской, задержали трех человек – Максима Цурашенко и двух несовершеннолетние. С Цурашенко беседует следователь.

В Калининграде чиновники согласовали пикет, который собрал около 40 человек. Протестующие развернули плакаты и поставили ящик для сбора петиций. Однако примерно через час после начала акции полицейские отобрали ящик под предлогом того, что на нем присутствует символика “Открытой России”, а прокуратура объявила ее “нежелательной” организацией. Кроме того, задержали двух пикетчиков, державших растяжку с символикой движения.

В аннексированном Симферополе, передает “Новая газета”, по пути на экзамен в университет был задержан сторонник Алексея Навального Дмитрий Кисиев. В ОП “Киевский” на него оформили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП. “Мне также пытаются вменить, что я организатор акции “Надоел!”, – пожаловался Кисиев. – Но я к ней никакого отношения не имею”.

По его словам, задержан еще один местный сторонник Навального – Алексей Ефремов.

26 апреля Генпрокуратура объявила “нежелательными” организациями две зарегистрированные в Великобритании структуры бывшего олигарха Михаила Ходорковского – это “Открытая Россия” и сетевое общественное движение “Открытая Россия”. При этом в ведомстве заявляли, что к одноименному российскому движению претензий не имеют.

Однако на другой день в московском штабе “Открытой России” прошел обыск с изъятием листовок и оргтехники. Как утверждали визитеры, в полицию поступил звонок с сообщением о том, что в штабе хранятся экстремистские материалы. Также силовики досматривали личные вещи функционеров. Адвокатов, прибывших на обыск, в штаб не допускали.