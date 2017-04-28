Пятница, 28 апреля 2017

В Москве в пятницу вечером сотрудники Государственного музея Востока попытались захватить усадьбу Лопухиных, где располагается Международный центр Рерихов. Об этом сообщил на своей ФБ-странице оппозиционер Юрий Самодуров.

Около 21:30 в усадьбу явились гендиректор Музея Востока Александр Седов и юрист этого музея по фамилии Избочков в сопровождении неизвестных в форме, напоминающей омоновскую. Как передавал Интерфакс со ссылкой на сотрудницу центра, это были охранники Музея Востока. Визитеры сообщили, что прибыли опечатать помещение, и потребовали от работников Центра Рерихов и слушателей проходившего там концерта покинуть усадьбу.

Сотрудники центра отказались выполнять требование и вызвали полицию. Прибывшие силовики, однако, в ситуацию вмешиваться не стали, поскольку Седов и Избочков продемонстрировали им бумаги, якобы подтверждающие право Музея Востока на здание и находящиеся в нем объекты. Вице-президент Центра Рерихов Александр Стеценко возразил, что решение о выселении, вынесенное Арбитражным судом Москвы 21 марта по иску Музея Востока, еще не вступило в законную силу, поскольку апелляция на него пока рассмотрена не была. Однако полицейские это проигнорировали и препятствовать захвату не стали.

После 22 часов сотрудники Центра Рерихов покинули музей, опечатав его.

Незадолго до полуночи Интерфакс сообщил со ссылкой на адвоката Александра Карабанова, который представляет интересы центра, что следователи УМВД по Москве проводят в здании обыск по делу бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника, который, как утверждается, подарил Центру Рерихов картины, приобретенные на полученные незаконным путем деньги. 7 марта в центре уже проходил обыск по делу Булочника; ряд картин был изъят.

Однако в комментарии, помещенном в ночь на субботу на сайте президентского Совета по правам человека, один из сотрудников Центра Рерихов, оставшийся во флигеле усадьбы вместе с несколькими коллегами, информацию об обыске опроверг.

Среди слушателей концерта в Центре Рерихов был член СПЧ Иван Засурский. Он снял захват центра на видео и сообщил о ситуации в совет.

На своей ФБ-странице Засурский заметил, что, если Святослав Рерих в письме президенту Борису Ельцину просил вернуть центру 286 картин Николая Рериха, ранее переданных СССР для передвижных выставок, то теперь глава Минкульта Владимир Мединский сообщает Владимиру Путину лишь о 282 картинах.

“Однако реальный объем пропавших в музее Востока картин может оказаться гораздо больше, – добавил Засурский. – Как минимум две картины из коллекции советских работ были замечены у индийского коллекционера. У дирекции Международного центра Рерихов есть основания предполагать, что за имущественным спором вокруг усадьбы Лопухиных стоит не только желание получить один из наиболее качественно отремонтированных старинных особняков Москвы, но и желание скрыть пропажу картин Рериха из фондов Музея Востока”.