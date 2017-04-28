Пятница, 28 апреля 2017

Адвокат Джемиль Темишев направил в российскую прокуратуру Крыма жалобу на администрацию симферопольского СИЗО-1, который отказывает в медицинской помощи фигуранту второго (ялтинско-алуштинского) дела крымских мусульман Арсену Джеппарову, оглохшему в заключении на левое ухо из-за нарыва на голове. Об этом юрист сообщил в пятницу на своей ФБ-странице.

В субботу, добавил Темишев, он намерен обратиться с жалобами также к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой и российскому омбудсмену аннексированного Крыма Людмиле Лубиной, а также подать жалобу в суд.

О проблемах со здоровьем у арестованного Джеппарова в ФБ-группе “Крымская солидарность” сообщили в конце сентября 2016 года. Как пояснил Темишев, еще задолго до задержания по делу у молодого человека появился свищ, и медики настойчиво рекомендовали ему операцию. Свищ время от времени прорывало, однако в дальнейшем он вновь начинал гноиться.

В СИЗО болезнь усилилась. Джеппаров каждый день писал заявления с требованием направить его на операцию, однако эти заявления игнорировались. “Во время одного из посещений санчасти врач надавил на место воспаления и этот свищ прорвал, – написал Темишев. – Ему не дали ни бинт, ни зеленку, ни пластырь. Он спускался в камеру, а гной стекал по ноге”. “Я еле зашел в камеру с тапком, полным гноя”, – рассказывал политзек адвокату.

В итоге Темишев настоял на операции. Ее провели в гражданской больнице 21 ноября. В тот же день политзека, еще не отошедшего от наркоза, вернули в СИЗО.

Однако в прошлом месяце, сообщал Темишев 20 апреля, у Джеппарова за левым ухом появилась опухоль. Позже она спала, но отекла вся левая сторона лица. “Сейчас нарыв находится непосредственно в самом ухе, – написал адвокат. – Постоянно выделяется гной. Удалить этот свищ невозможно. Из-за того, что его толком не обследовали, мы даже не знаем, из-за чего это воспаление и как его лечить. На левое ухо он не слышит”.

С 15 апреля, продолжил Темишев, политзека постоянно мучают головные боли. Он вновь каждый день пишет заявления с требованием обследования, однако фсиновцы на них не реагируют.

“Лично мной вся эта ситуация расценивается как попытка психологически сломать Арсена, – заключил юрист. – Неоказание медицинской помощи человеку, находящемуся в заключении, фактически приравнивается к пыткам. Цель этих пыток лично для меня вполне очевидна”.

Как пояснил Темишев, перед задержанием по делу к Джеппарову неоднократно являлись оперативники ФСБ, требуя, чтобы тот согласился доносить на своих односельчан. Крымчанин неизменно отказывался, несмотря на то что силовики угрожали ему фабрикацией уголовного дела.

“Видимо надеются на то, что сломается (теперь из-за болезни. – Ред.), – заключил адвокат. – Напрасно”.

26-летний Джеппаров – житель поселка Краснокаменка (Кызылташ) в черте Ялты. Работал кочегаром. Женат, есть малолетняя дочь.

Ялтинец был задержан 18 апреля 2016 года и на другой день арестован. Последний раз срок его ареста продлили до 8 июня нынешнего года.

Согласно фабуле дела, Джеппаров является членом “Хизб ут-тахрир”. Первоначально ему, как и большинству других фигурантов, была вменена лишь часть 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации), которая в редакции, действовавшей на момент инкриминированных ялтинцу эпизодов, предусматривает от 5 до 10 лет колонии. Однако в январе нынешнего года всем шести фигурантам дела добавили еще одно обвинение – по части 1 статьи 30 – статье 278 кодекса (приготовление к насильственному захвату власти; также до 10 лет). На такой шаг УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю пошло для того, чтобы иметь возможность удерживать арестованных в СИЗО по истечении года с момента задержания: обвинение по части 2 статьи 205.5 этого не позволяло.

Как и все другие обвиняемые по делу, Джеппаров вину не признает. В ноябре 2016 года стало известно, что он вместе с другими фигурантами отказался от амбулаторной психэкспертизы в знак солидарности с обвиняемым в сепаратизме зампредом Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым, который также отказался проходить экспертизу амбулаторно и был на три недели помещен в психбольницу. В конце прошлого года все фигуранты второго дела также побывали на стационарной психэкспертизе; Джеппарова забрали в психбольницу 24 ноября, через три дня после операции свища.

Прошлым летом сообщалось о проблемах со здоровьем, начавшихся в заключении еще у трех обвиняемых по делу: Вадима Сирука, Энвера Бекирова и Рефата Алимова.