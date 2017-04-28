Пятница, 28 апреля 2017

СКР возбудил против старшего инспектора службы контроля Петербургского метрополитена Константина Ипполитова дело в связи с терактом, совершенным 3 апреля. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

43-летнему Ипполитову вменена статья 293 УК (халатность). Как можно предположить, речь идет о части 3 этой статьи (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), санкция которой составляет до семи лет колонии.

Издание сообщает, что Ипполитов днем 3 апреля был старшим смены инспекторов на станции Академическая, через которую в метро прошел предполагаемый террорист-смертник Акбарджон Джалилов. Как утверждает СКР, подозреваемый не обеспечил необходимую организацию работы смены, поставив на станцию двух стажеров вместо заболевшего инспектора. Стажеры не имели права использовать лучевую досмотровую установку. Кроме того, продолжает издание, в постановлении о возбуждении дела указывается, что Ипполитов не расставил персонал по станции и не принял участие в досмотрах лично.

Все это и позволило Джалилову беспрепятственно попасть в метро, заявляет следственное ведомство.

Какая мера пресечения назначена Ипполитову, в публикации не уточняется.

В результате теракта в петербургском метро погибли 16 человек, около 50 пострадали.

По делу об атаке арестованы 10 человек. При этом причастность по крайней мере некоторых фигурантов к теракту вызывает большие сомнения. Так, кадры задержания одного из подозреваемых, Акрама Азимова, на автобусной остановке в Новой Москве представляли собой постановку. В действительности Азимов был задержан Госкомитетом национальной безопасности Киргизии в Оше и доставлен в Россию.

Категорически отрицают вину арестованные в Москве повар из Таджикистана Содик Ортиков и зеленщица из Узбекистана Шохиста Каримова.

21 апреля стало известно, что тех фигурантов дела о теракте, которые ранее получили российское гражданство, этого гражданства лишили. Кроме того, из гражданства был исключен отец Джалилова, который по делу не подозревается. Такое решение чиновники объясняли тем, что он якобы предоставил недостоверные сведения при приеме в гражданство.