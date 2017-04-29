Суббота, 29 апреля 2017

В любой семье спальня является особым местом уединения и отдыха. Но для создания атмосферы уюта необходимо сделать спальню индивидуальной.

В оформлении ее важны не только дизайн, элементы декора и цветовая палитра, но и мебель. Именно она определяет комфортабельность спальни и ее стиль.

Какие материалы предпочесть

Спальную мебель производят из разных материалов: шпона, пластика, цельного дерева и ламинированной ДСП. Также изготовители сегодня предлагают спальни, сделанные из МДФ.

У любого материала есть преимущества и недостатки. Так, мебель, собранная из ламинированного ДСП, крепкая, но ее не получится обрабатывать фрезой, как мебель, сделанную из дерева или МДФ.

Спальные гарнитуры, произведенные из дерева, прочные и красивые. Но этот материал стоит недешево, и мебель, сделанная из него, тоже дорогая.

Сегодня широкое распространение получили спальни из мдф от производителя, по прочности не уступающие изделиям из дерева. Спрос на мебель из МДФ высокий. Это экологически чистый материал, а изделия, произведенные из него, прослужат долгие годы. Чтобы спальни из МДФ были устойчивыми к воздействию влаги, их покрывают пленками ПВХ или шпоном.

Также широко используют зеркала. Выбор мебели сегодня богатый, и можно предпочесть распашные или раздвижные дверцы шкафов, изголовья кроватей с узорами с применением тиснения или фотопечати.

Где купить

Мебель для спальни можно приобрести в обычных магазинах, заказать через интернет или сделать по индивидуальному размеру у производителя.

Делая заказ в интернет-магазине, можно быть уверенным в том, что стоимость мебели будет дешевле. Связано это с тем, что интернет-магазину не надо оплачивать за аренду помещения, не требуется нанимать продавцов-консультантов. Расходы незначительные, следовательно, цена на продукцию тоже ниже. Чтобы заказать мебель через интернет, достаточно зайти на сайт и оставить заявку. Товар будет доставлен по указанному адресу.

При заказе индивидуальной спальной мебели из МДФ можно пригласить специалиста на дом. Он сделает дизайн проект, все нужные расчеты.

Виды спальной мебели

Непременным элементом каждой спальни является кровать. Она производится одно-, двух- или полутораспальная, маленькая или объемная. Но во всяком виде кровать должна обеспечивать хороший сон её владельцу.

С кроватями прекрасно подходят платяные шкафы с распашными дверями или шкафы-купе. Они могут быть оснащены подсветкой, иметь зеркальные дверцы.

Для хранения косметики и парфюмерии потребители предпочитают трюмо или туалетные столики.

Функционал

Мебель, производимая для спальни должна соответствовать ряду требований. Так, она должна быть:

универсальной;

мобильной (для возможностей перестановки, дополнения и обновления композиции);

многофункциональной;

вместительной;

долговечной;

удобной.

Любая спальная мебель из МДФ призвана создавать в помещении комфортную обстановку.