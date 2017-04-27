Четверг, 27 апреля 2017

Организаторы оппозиционного шествия в годовщину демонстрации 6 мая под давлением мэрии Москвы отказались от планов провести марш и ограничатся митингом на проспекте Сахарова. Об этом в четверг вечером сообщил на своей ФБ-странице один из членов оргкомитета – главред “Ежедневного журнала” Александр Рыклин.

Начало митинга в 13 часов, сбор участников начнется в полдень.

Как передавал РБК со ссылкой на другого организатора – экс-депутата Госдумы, бывшего члена “Справедливой России” Геннадия Гудкова, – рабочее название мероприятия – “Против произвола и репрессий”. “Тема митинга – и 6 мая пять лет назад, и те репрессии, которые идут сегодня, и нападения, и убийство Бориса Немцова, и создание драконовских условий для действующей оппозиции”, – рассказал Гудков.

Мероприятие устраивают Комитет протестных действий, ПАРНАС, “Яблоко” и другие структуры. В уведомлении, поданном в мэрию в понедельник, был заявлен тот же маршрут шествия, что и в 2012 году, – от метро Октябрьская до Болотной площади. По окончании марша предполагалось устроить митинг. Предлагались и два альтернативных маршрута – со сбором участников в конце Большой Полянки или Большой Ордынки. Конечным пунктом обоих, однако, также была Болотная.

Комитет протестных действий неоднократно шел на уступки столичным чиновникам, изменяя маршрут и формат заявленных акций либо вовсе отказываясь от их проведения после отказа в согласовании.