Четверг, 27 апреля 2017

Все фигуранты “дела 26 марта” заявили о признании вины. Об этом стало известно в четверг.

Как рассказала “Медузе” адвокат Светлана Сидоркина, которой только на днях удалось встретиться со своим клиентом – Станиславом Зимовцом, – он дал признательные показания. Так ему посоветовала поступить защитница по назначению.

Кроме того, государственный адвокат убеждала политзека ходатайствовать о рассмотрении дела в особом порядке. Однако из публикации не понятно, согласился ли он на это.

На очной ставке с “потерпевшим” – омоновским полковником В. Котеневым – Зимовец попросил прощения у силовика, в спину которому, согласно материалам дела, попал осколок кирпича. В то же время политзек пояснил Котеневу, что бросил кирпич от отчаяния, так как был возмущен неправомерными и жесткими задержаниями демонстрантов.

Зимовец заметил полковнику, что служил в Чечне и видел, как себя ведут “настоящие омоновцы”. “Так вот: вы – ненастоящие омоновцы”, – сказал он силовику.

Следствие, добавила Сидоркина, велось так, чтобы измотать обвиняемого. Зимовца вывозили из СИЗО “Бутырка” в 6 утра, а привозили обратно поздно ночью. При этом начала допроса в СКР он дожидался до 14-15 часов. Помимо усталости политзек страдал также от голода: хотя фсиновцы и выдавали ему с утра сухой паек, есть его Зимовец не мог, поскольку от этого пайка у него начинал болеть желудок.

Арестованный указывал следователям и назначенному адвокату, что не может в таком состоянии участвовать в следственных действиях, поскольку уже не способен понять, какие документы ему дают подписывать.

В итоге Зимовец 24 апреля подал жалобу на действия следователя, отказался от услуг назначенного адвоката и написал заявление с требованием допустить Сидоркину к его защите.

Теперь политзек хочет отказаться от признательных показаний, рассказала Сидоркина. Однако сделать это он сможет уже только в суде: в пятницу утром СКР сообщил, что дело политзека ушло в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее 27 апреля функционерка “Открытой России” Полина Немировская написала на своей ФБ-странице, что признательные показания дал и первый арестованный по делу – Александр Шпаков. “Развели”, – пояснила она.

Между тем лишь неделей раньше, 20 апреля, СМИ передавали, что Шпаков признавать вину отказывается.

В среду сообщалось, что следствие по делу политзека завершено и он с адвокатом “Открытой России” Сергеем Бадамшиным приступает к ознакомлению с материалами дела. Позже 28 апреля ОВД-Инфо передало со ссылкой на Бадамшина, что дело Шпакова также отправлено в прокуратуру.

О том, что вину признали двое других арестованных – Юрий Кулий и Андрей Косых, – СКР заявлял еще 13 апреля. В дальнейшем эта информация подтвердилась. Дело Кулия уже несколько дней назад ушло в прокуратуру, хотя СКР объявил об этом только утром в пятницу.

Все четверо обвиняемых заключены в СИЗО. Каждому грозит до пяти лет колонии по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).