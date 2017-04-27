Четверг, 27 апреля 2017

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы вынесло вотум недоверия председателю ассамблеи испанцу Педро Аграмунту. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ. Как уточняет на своей ФБ-странице глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев, решение принято абсолютным большинством голосов.

Теперь Аграмунт не имеет права совершать официальные визиты и участвовать во встречах в качестве председателя ПАСЕ, а также выступать с публичными заявлениями как глава ассамблеи.

Сам Аграмунт на заседание бюро не явился; заявления об отставке он также не прислал. Между тем регламент ПАСЕ не предусматривает процедуры отстранения председателя от должности. Поэтому, заключил на заседании старший зампред ассамблеи британец Роджер Гэйл, было решено лишить Аграмунта полномочий, не смещая с поста.

“Я не думаю, что теперь кто-то здесь захочет иметь дела с Россией вообще”, – прокомментировал Арьев решение бюро.

Недовольство председателем ПАСЕ резко усилилось, после того как он 20 марта с вместе несколькими членами ассамблеи прибыл на российском военном самолете в Сирию. С Аграмунтом и его коллегами этим же бортом в Дамаск прибыла делегация депутатов Госдумы, которую возглавлял председатель комитета по международным делам единоросом Леонидом Слуцким. Аграмунт и Слуцкий встретились с сирийским диктатором Башаром Асадом.

Как передавала “Европейская правда”, 24 апреля группа депутатов ПАСЕ потребовала от Аграмунта подать в отставку. Тот требование проигнорировал, однако, поскольку депутаты заблокировали работу ассамблеи, прекратил заседание. Ранее в тот же день – то есть через месяц с лишним после визита в Сирию – он уверял, что в этой поездке представлял не ассамблею, а лишь себя как депутата испанского парламента.

25-го числа Аграмунт пообещал уйти с поста, но лишь после того, как 27 апреля в ПАСЕ выступит король Испании Филипп VI. Он потребовал, чтобы ему разрешили проводить короля в зал ассамблеи и прослушать его выступление. При этом само заявление об отставке председатель пообещал подать лишь еще через месяц с лишним – 29 мая.

Аграмунт считается одним из главных лоббистов России в ПАСЕ. В начале 2010-х, еще не будучи избранным на пост председателя, он лоббировал в ассамблее интересы Азербайджана. В начале 2013 года во многом его усилиями была отклонена резолюция ПАСЕ о нарушениях прав человека в южнокавказской стране. Другой высокопоставленный лоббист из ассамблеи, итальянец Лука Волонте, сейчас находится под следствием в своей стране по делу о взяточничестве, возбужденному как раз в связи с выплатами из Азербайджана.