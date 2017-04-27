Четверг, 27 апреля 2017

В прениях сторон по делу екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме, оскорблении чувств верующих и использовании “шпионской” ручки, прокурор Екатерина Калинина потребовала для подсудимого три с половиной года общего режима. Об этом сообщает Znak.com.

Процесс ведет судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Екатерина Шопоняк. За все время работы она не вынесла ни одного оправдательного приговора. Предварительные слушания по делу прошли 27 февраля; разбирательство по существу продолжается с 13 марта. 22-летний блогер находится под домашним арестом. Вину он не признает.

В своей речи Калинина среди прочего заметила: “Информация в ролике “Анус себе заблокируй, Роскомнадзор” показывает, как Соколовский относится к государству, президенту, гражданам”. По утверждению чиновницы, “выражение неуважения к государству недопустимо”. “Если человеку не нравится, он может переехать, но Соколовский этого не делает, он просто выражает негативное отношение, не предлагая ничего взамен”, – подчеркнула прокурор.

“Тот факт, что часть лиц не оскорбилась, – также заявила Калинина, – не имеет правового значения”.

Как передает “Комсомольская правда – Екатеринбург”, прокурор заметила, что осуждение блогера к условному сроку может породить у него ощущение безнаказанности; штраф же Соколовскому назначить нельзя, так как он не трудоустроен, а заработок в интернете нельзя счесть официальным.

После выступления Калининой подсудимый возразил, что официально трудоустроен.

Фрагмент выступления прокурора. Съемка Глеба Эделева:

Публикация сюжета “Анус себе заблокируй, Роскомнадзор” (09.01.2016) не входит в число эпизодов дела Соколовского. Однако из речи прокурора стало известно, что сейчас проверяются остальные ролики с его youtube-канала.

При этом адвокат блогера Алексей Бушмаков уточнил на своей ФБ-странице, что Калинина отказалась от обвинения Соколовскому по части 2 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих в местах отправления культа), которая была вменена ему наряду с “экстремистской” 282-й статьей за видео “Ловим покемонов в церкви (Pokémon Go – пранк)” (11.08.2016). После публикации этого сюжета на блогера и подали донос, обернувшийся возбуждением дела.

Прокурор Екатерина Калинина. Фото Глеба Эделева

Следом за прокурором в прениях выступили адвокаты подсудимого – Бушмаков и Станислав Ильченко. Оба потребовали оправдать Соколовского. В случае обвинительного решения Ильченко попросил Шопоняк дать блогеру условный срок.

Последнее слово Соколовского заняло около 10 минут. “Я не понимаю, как меня можно обвинять в национализме, – ведь я и русский-то всего лишь наполовину”, – заметил блогер. “Я не изменил мнение о религии, – продолжил он. – Я считаю, что она не нужна. А вот относительно верующих я сильно поменялся. Я с ними поговорил, и мы пришли к общему мнению”.

Соколовский также признался: “Я в шоке от запрошенного срока. Я уже был в СИЗО – понимаю, что это преддверие ада”. “Надеюсь на хоть сколько-нибудь лояльное решение, ваша честь”, – заключил он.

Оглашение приговора назначено на 11 мая. Начало заседания в 11 часов по местному времени (9 часов мск).

Как накануне сообщал “Граням” гражданский активист Глеб Эделев, на слушаниях 27 апреля защита блогера заявила три ходатайства: первое – о признании комплексной экспертизы по делу, выполненной по запросу следствия, недопустимым доказательством; второе – о проведении новой комплексной экспертизы; третье – о направлении в Конституционный суд запроса с просьбой признать статью 148 УК не соответствующей Основному закону. Во всех этих ходатайствах судья Шопоняк отказала.

Далее адвокаты попросили отложить прения на май, чтобы успеть подготовиться к ним. Шопоняк отказала и в этом.

В деле 10 эпизодов. Девять из них – публикация видесюжетов на личном youtube-канале. Все они квалифицированы по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной или религиозной ненависти либо вражды). Она предусматривает до четырех либо до пяти лет колонии в зависимости от датировки конкретного эпизода: “пакет Яровой”, вступивший в силу в июле 2016 года, ужесточил санкцию по этому обвинению. По шести из упомянутых девяти эпизодов Соколовскому вменена также часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих; до года реального срока). Еще по одному ему вменяли часть 2 этой же статьи (до трех лет), однако прокурор Калинина в прениях от этой части отказалась.

По 10-му эпизоду блогеру инкриминирована статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), предусматривающая до четырех лет колонии.

Помимо ролика “Ловим покемонов в церкви” сюжеты, фигурирующие в деле, следующие. Часть 1 статьи 148, часть 1 статьи 282 Соколовскому вменили за видео “В космос летал, чеченцев не видел” (14.07.2015), “Письма ненависти: верующие” (01.12.2015), “Суицид мусульман на ЕГЭ” (24.05.2016), “Патриарх Кирилл, ты п…” (31.05.2016), “Идеальный православный брак?” (18.08.2016), “Соколовский в тюрьме за ловлю покемонов?” (19.08.2016). По одной лишь части 1 статьи 282 квалифицирована публикация роликов “Письма ненависти: феминистки” (01.02.2016) и “Вступил в секту” (03.03.2016).

В видео “Суицид мусульман на ЕГЭ” Соколовский с одобрением отзывается об омоновской облаве на мусульман и последующей их высылке из России.

Ролик “Ловим покемонов в церкви” был снят в Храме-на-Крови, построенном на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году расстреляли Николая II и его семью. Через несколько дней после публикации сюжета Екатеринбургская епархия РПЦ подала в прокуратуру донос. УМВД по Свердловской области направило ролик на исследование. Между тем информагентство обратилось с доносом по поводу публикацию видео “Идеальный православный брак?”.

2 сентября 2016 года Соколовский был задержан. Судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова арестовала его на два месяца. Однако несколькими днями позже судья Свердловского облсуда Татьяна Айнсоф перевела политзека под домашний арест в квартиру адвоката Ильченко.

Тем не менее в следующем месяце СКР подал в суд ходатайство об ужесточении Соколовскому меры пресечения. Ведомство утверждало, что блогер нарушил режим домашнего ареста, впустив в квартиру девушку, которая пришла поздравить его с днем рождения. Девушка Соколовского проходит свидетелем по его делу.

28 октября судья Кировского райсуда Оксана Хамицевич повторно отправила блогера в СИЗО. Слушания в нарушение УПК проводились в закрытом режиме. СКР взял со всех трех адвокатов политзека подписку о неразглашении.

13 февраля 2017 года стало известно, что Соколовский вновь переведен под домашний арест в квартиру Ильченко. Два дня спустя СКР объявил об отправке дела в суд.

13 марта, в день открытия слушаний по существу дела, блогер заявил в суде, что “шпионская” ручка ему не принадлежит, а кроме того, “шпионской” она не является, поскольку оснащена индикатором работы. Соколовский также заверил, что продолжит снимать ролики независимо от того, какой приговор ему вынесут. Журналистам он заметил: “Если меня посадят – о’кей, придется выстрадать свои идеи” (

ВИДЕО).

18 марта адвокат Бушмаков направил предстоятелю РПЦ письмо с просьбой высказаться относительно дела екатеринбургского Соколовского, а также оценить фигурирующий в деле ролик “Патриарх Кирилл, ты п…”. “Считаете ли Вы себя оскорбленным и (или) униженным распространением данного видеоролика?” – спросил адвокат. Об ответе Кирилла на запрос Бушмакова не сообщалось.