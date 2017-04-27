Четверг, 27 апреля 2017

Следственный комитет, как похвастался его глава Александр Бастрыкин, за прошлый год наловил 882 экстремистов и 283 террористов, что немало. И тут же Бастрыкин говорит: “Кроме того, укрепляется разветвленная сеть центров финансирования, подготовки, информационной и пропагандистской поддержки экстремистов и террористов”.

Ерунда какая-то получается. Чем больше работают, тем хуже ситуация, крепче разветвленная сеть? Может, их всех уволить тогда? А то на месте одной срубленной головы явно вырастают две новых. Гидра экстремизма. Чем больше посадишь, тем больше останется посадить.

Посмотрим, где они берут эту бравую статистику. С данными СК перекликаются данные судебного департамента при Верховном суде, открытые и достаточно подробные. Разница в том, что СК говорит о возбужденных делах, а ВС показывает число вынесенных приговоров, но тенденции, очевидно, общие.

Вот террористы. По 205-й статье и всем статьям 205 с точкой плюс статье 206 в 2016 году осуждены 174 человека, а в 2015 – 74. Не успех ли?

Строители Халифата

Самая многочисленная группа – это осужденные по статье 205.5 за участие в организации, признанной террористической. Их 63. Как правило, это члены “Хизб ут-тахрир аль-ислами” (Партия исламского освобождения): исламские фундаменталисты, мечтающие о едином теократическом государстве во всем мире. В теократическом государстве по мне ничего хорошего нет, и многие со мной согласятся, однако факт тот, что “Хизб ут-тахрир” никогда не устраивала и не планировала теракты. Дела об участии в ХуТ до тошноты одноообразны: на многих страницах обвиниловок и приговоров рассказывается, как фигуранты знакомились, пили чай, читали книги о политическом исламе, обсуждали их, передавали друг другу, снимали квартиры и жили в них, стояли в пикетах против репрессий и даже обсуждали, что говорить на допросах.

Кстати, статья 205.5 появилась в УК только в ноябре 2013 года. До этого посадить за терроризм людей, которые не занимались терроризмом, было чуть труднее. Нужно было если не доказать преступные планы, то хоть гранату подбросить в карман для приличия. Поэтому “хизбов”, как правило, судили по менее тяжкой статье 282.2 (участие в запрещенной организации), а в особых случаях добавляли 278-ю через 30-ю (подготовка к насильственному захвату власти). Но это требует больше писанины. С 205.5 все совсем просто: в деле достаточно обозначить связи фигуранта с ХуТ (а “хизбы” обычно не отрицают партийную принадлежность), а если назвать его лидером ячейки, то до пожизненного.

Статья, естественно, чекистам понравилась. В 2014 году по ней начались первые следствия и было вынесено только 3 приговора, в 2015-м – 9 приговоров, а в 2016 году обвиняемые стали проходить через суд охапками. И надо думать, за такую раскрываемость начался звездопад на погоны.

Кстати, эта статья применима и к “Правому сектору” – он тоже признан террористической организацией. Были ли такие дела, пока неизвестно, но при определенных раскладах визитки Яроша может быть достаточно.

Оправдатели терроризма

На втором месте в этой статистике “оправдатели терроризма” (статья 205.2). За 2016 год по этой статье осуждены 47 человек, 31 из них приговорен к лишению свободы. Среди них, к примеру, блогер Алексей Кунгуров, который еще и мусульманином стать не успел, а уже “оправдывал ИГИЛ” (на самом деле критиковал российские бомбежки Сирии). Тут и куча дурацких, никем не прочитанных постов во “Вконтакте”, и довески к “экстремистским” статьям. В прежние годы по этой статье шли и Борис Стомахин, поддержавший убийство Александра II (это же терроризм – ну и что, что давно?), и Антон Изокайтис, с пьяных глаз обматеривший ментов и всех русских в Новый год в обезьяннике и порадовавшийся недавним взрывам троллейбусов.

В 2013 году по статье 205.2 был вынесен один приговор, и то были веганские времена. Но вскоре до ФСБ дошло, что это тоже золотая жила: в 2014 году – 10 приговоров, в 2015-м – 26, а в 2016-м, как уже сказано, 47.

Просто фальсификации

Да и осужденные по статье 205 (теракт) не всегда террористы. Это, например, 15 осужденных по лелу о подготовке взрыва в кинотеатре “Киргизия” и признанных “Мемориалом” политзаключенными ввиду очевидных следов фальсификации. И вероятно, еще несколько похожих дел в отношении гастарбайтеров, вроде позавчерашнего задержания 12 человек в Калининграде: “Легенда для прикрытия типичная – боевики представлялись строителями и даже реально нанимались делать ремонт”.

Излишне напоминать, что по 205-й статье сидят и группа Олега Сенцова, и Иван Асташин.

Еще 22 человека осуждены в 2016 году по статье 205.1 (содействие террористической деятельности). Возможно, она нужна и для реальной борьбы с терроризмом, но сейчас в России это статья имени Тагира Хасанова. Помните, как чекисты, будучи не в состоянии поймать братьев Умаровых, вероятно, ставших боевиками в Сирии, отомстили деду, у которого один из Умаровых снимал жилье. Деда сделали вдохновителем игиловцев и заморили до смерти: парализованный, он скончался в колонии.

Экстремисты, коим нет числа

Фонтан приговоров по статье 282 (возбуждение ненависти либо вражды) прорвало в 2014 году: осуждены были 267 человек, а годом ранее только 38. Было ли это связано с украинским вопросом, непонятно: ведь следствие по многим из этих дел могло начаться еще в 2013-м. На следующий год осудили по 282-й уже 378 человек, а в 2016-м – 395. Правда, реальные сроки из них получали меньше 10 процентов, но их доля в последние годы растет.

А по статье 280 (публичные призывы к экстремизму) удвоение числа приговоров произошло именно в 2016 году: с 64, из которых было 5 к реальным срокам, до 113 (из них 18 к реальным срокам). Кстати, часто людей осуждают одновременно и по 280-й, и по 282-й, просто дублируя обвинение, и бывает, что по одной из статей реального срока нет, а по другой есть.

В общем, получается больше 500 приговоров за 2016 год по экстремистским статьям. Ну а теперь вернемся к началу и вспомним про 882 дела от Бастрыкина. Они в основном пойдут на 2017 год, и уже сейчас видно, что “положительный тренд” не оборвется.

Но только почему, почему их, врагов отчизны, становится все больше?