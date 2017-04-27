Четверг, 27 апреля 2017

Замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу актера Юрия Кулия, арестованного по обвинению в нападении на омоновца в ходе антикоррупционной акции 26 марта на Тверской. Об этом сообщает агентство “Москва”.

На сайте суда информация о назначении слушаний по состоянию на 14:30 мск отсутствует. Есть лишь сведения о трижды отложенных разбирательствах по административному делу актера, также возбужденному за участие в акции на Тверской. Теперь слушания перенесены на 23 мая.

28-летнему Кулию, так же как и другим “узникам 26 марта”, вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, на акции 26 марта актер схватил за руку некоего омоновца, чем, по словам “потерпевшего”, “причинил ему боль”.

4 апреля Кулий был задержан после обыска и два дня спустя арестован. Политзека отправили в московский СИЗО-5 “Водник”.

Защитник по назначению еще до суда об аресте убедил актера полностью признать вину. С 12 апреля интересы Кулия представляет независимый адвокат Алексей Липцер. Как сообщал юрист, помимо показаний политзека и “потерпевшего” обвинение основывается на скриншотах видеозаписи, которые на деле ничего не подтверждают.

Сам Кулий рассказал Липцеру, что, когда начались задержания, попытался помешать омоновцу схватить пожилого демонстранта – он положил силовику, который был в бронежилете, руку на плечо. Политзек также заметил, что сожалеет о данных ранее признательных показаниях.

Ознакомление с материалами дела Кулий и Липцер завершили еще на прошлой неделе.

В пятницу стало известно, что в прокуратуру ушли дела еще двух “узников 26 марта” – Станислава Зимовца и Александра Шпакова. Об окончании следствия по делу четвертого обвиняемого, Андрея Косых, пока не сообщалось.

Зимовцу, Шпакову и Косых также вменена часть 1 статьи 318 УК. Все трое тоже признали вину.