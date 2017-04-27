Четверг, 27 апреля 2017

Правительство направило отрицательный отзыв на внесенный депутатами от ЛДПР законопроект об отмене статьи 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Об этом сообщает Би-Би-Си.

В отзыве говорится, что авторы законопроекта не привели в пояснительной записке статистику, из которой следовало бы, что “митинговую” статью необходимо декриминализировать.

Правительство ссылается также на решение Конституционного суда, который признал статью 212.1 соответствующей основному закону страны. Суд, подчеркивают в правительстве, не требовал отменить статью полностью, а лишь порекомендовал законодателю ее доработать и уточнить.

Как отмечается, отрицательный отзыв правительства означает, что законопроект скорее всего не примут.

Законопроект об отмене “митинговой” статьи внесли в Госдуму 6 февраля депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Сергей Иванов и Андрей Свинцов. По мнению авторов поправок, при внесении в УК этой статьи “степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание”.

6 марта “Ведомости” сообщили, что отзыв на проект поправок в УК дал Верховный суд. В ведомстве ни поддержали, но и не отвергли законопроект ЛДПР. В конце февраля отмену статьи в личном качестве поддержал председатель ВС Вячеслав Лебедев.

Статья 212.1 (неоднократные нарушения на митингах) была включена в УК летом 2014 года. Она предусматривает до пяти лет колонии. До сих пор по этой статье осудили лишь одного гражданина – активиста Ильдара Дадина; он получил два с половиной года общего режима. Однако 22 февраля Верховный суд отменил приговор Дадину, сославшись на незаконность возбуждения дела. Уголовные дела по статье возбуждались еще против троих гражданских активистов: Марка Гальперина, Владимира Ионова и Ирины Калмыковой. Следствие по делу Гальперина в итоге было приостановлено, а Ионов и Калмыкова бежали из страны до приговора.

Решение об оправдании Дадина ВС принял после того, как 10 февраля Конституционный суд потребовал пересмотреть приговор активисту. КС указал, что приговор к реальному сроку по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. В этой связи суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

20 марта “Известия” писали, что правительство поручило Минюсту проработать вопрос о внесении изменений в статью 212.1 в связи с постановлением Конституционного суда. По действующему законодательству у правительства есть полгода для внесения в Госдуму законопроекта, направленного на реализацию решения КС.