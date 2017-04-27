Четверг, 27 апреля 2017

Правительство Москвы согласовало проведение 14 мая единого митинга против программы реновации жилья. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова.

Акция состоится в 14:00 на внутренней стороне проспекта Сахарова.

По словам чиновника, в мэрию поступило несколько заявок от разных инициативных групп москвичей на 13, 14 и 15 мая. В пятницу в мэрии провели совещание с заявителями акций и договорились о проведении одного митинга. Это подтвердила и одна из заявительниц – активистка “Партии 5 декабря” Юлия Галямина.

В четверг Галямина и журналистка Екатерина Винокурова подали в мэрию уведомление о проведении 14 мая митинга против программы реновации жилья. Галяминой в тот же день разрезали покрышки на автомобиле.

Стало известно еще о нескольких инцидентах, которые связывают с борьбой москвичей против сноса пятиэтажек. Модератор группы в Фейсбуке “Москвичи против сноса” Кэри Гуггенбергер сообщила ОВД-Инфо, что 19 апреля ее в подъезде избили четверо неизвестных. По словам активистки, ее били ногами по животу и спине.

В четверг депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, голосовавший против законопроекта о программе реновации, сообщил о поджоге его квартиры 21 апреля, на следующий день после голосования. По словам депутата, пожар начался с балкона на седьмом этаже. Шаргунов предположил, что неизвестные могли разбить стекло и что-то закинуть внутрь.

В пятницу неизвестный напал на московскую активистку “Яблока” Наталью Федорову и плеснул ей в лицо неким химическим раствором, после чего она ослепла. За несколько дней до нападения Федорова во время встречи жителей Черемушек с главой районной управы Мурадом Бекниязовым активистка резко раскритиковала программу реновации жилья.

Принятый в первом чтении законопроект о реновации московских пятиэтажек, внесенный в Госдуму столичной мэрией, предполагает, что жильцов будут переселять в их же район или в соседний в том же округе. Несколько иные правила устанавливаются для жителей Центрального округа и Новой Москвы – их допускается переселять и в другие районы в пределах их округов.

Законопроект вызвал возмущение москвичей, так как снос может затронуть не только аварийные и ветхие дома и есть угроза, что жильцов будут переселять принудительно.

В среду на совещании с членами правительства, посвященном программе реновации жилья в столице, Владимир Путин обещал не подписывать закон о расселении пятиэтажек в Москве, если права граждан будут нарушены. Мэр Москвы Сергей Собянин на этом совещании заявил, что ко второму чтению в законопроект будет внесена поправка, обеспечивающая гражданам жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой.