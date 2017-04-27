Правительство Москвы согласовало митинг против программы реновации жилья
Правительство Москвы согласовало проведение 14 мая единого митинга против программы реновации жилья. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова.
Акция состоится в 14:00 на внутренней стороне проспекта Сахарова.
По словам чиновника, в мэрию поступило несколько заявок от разных инициативных групп москвичей на 13, 14 и 15 мая. В пятницу в мэрии провели совещание с заявителями акций и договорились о проведении одного митинга. Это подтвердила и одна из заявительниц – активистка “Партии 5 декабря” Юлия Галямина.
В четверг Галямина и журналистка Екатерина Винокурова подали в мэрию уведомление о проведении 14 мая митинга против программы реновации жилья. Галяминой в тот же день разрезали покрышки на автомобиле.
Стало известно еще о нескольких инцидентах, которые связывают с борьбой москвичей против сноса пятиэтажек. Модератор группы в Фейсбуке “Москвичи против сноса” Кэри Гуггенбергер сообщила ОВД-Инфо, что 19 апреля ее в подъезде избили четверо неизвестных. По словам активистки, ее били ногами по животу и спине.
В четверг депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, голосовавший против законопроекта о программе реновации, сообщил о поджоге его квартиры 21 апреля, на следующий день после голосования. По словам депутата, пожар начался с балкона на седьмом этаже. Шаргунов предположил, что неизвестные могли разбить стекло и что-то закинуть внутрь.
В пятницу неизвестный напал на московскую активистку “Яблока” Наталью Федорову и плеснул ей в лицо неким химическим раствором, после чего она ослепла. За несколько дней до нападения Федорова во время встречи жителей Черемушек с главой районной управы Мурадом Бекниязовым активистка резко раскритиковала программу реновации жилья.
Принятый в первом чтении законопроект о реновации московских пятиэтажек, внесенный в Госдуму столичной мэрией, предполагает, что жильцов будут переселять в их же район или в соседний в том же округе. Несколько иные правила устанавливаются для жителей Центрального округа и Новой Москвы – их допускается переселять и в другие районы в пределах их округов.
Законопроект вызвал возмущение москвичей, так как снос может затронуть не только аварийные и ветхие дома и есть угроза, что жильцов будут переселять принудительно.
В среду на совещании с членами правительства, посвященном программе реновации жилья в столице, Владимир Путин обещал не подписывать закон о расселении пятиэтажек в Москве, если права граждан будут нарушены. Мэр Москвы Сергей Собянин на этом совещании заявил, что ко второму чтению в законопроект будет внесена поправка, обеспечивающая гражданам жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой.