Четверг, 27 апреля 2017

Московский окружной военный суд приговорил имама столичной мечети “Ярдям” Махмуда Велитова к трем годам общего режима по сфабрикованному делу о публичном оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК). Об этом сообщает Интерфакс.

На заседании в пятницу были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора. С описательно-мотивировочной частью клирик и его адвокат Дагир Хасавов смогут ознакомиться лишь после получения на руки копий решения.

Во время судебного разбирательства 65-летний Велитов – инвалид II группы, ранее перенесший инфаркт и инсульт, – находился под подпиской о невыезде. После оглашения приговора его взяли под стражу.

В прениях сторон 24 апреля прокурор Екатерина Розанова запрашивала для подсудимого три с половиной года общего режима, а в качестве дополнительного наказания требовала запретить ему заниматься религиозной деятельностью.

Наложен ли на Велитова приговором такой запрет, СМИ не уточняют.

Адвокат Хасавов настаивал на оправдательном приговоре клирику.

Сам подсудимый, выступая ранее в пятницу с последним словом, также категорически отказался признать вину.

Поводом к преследованию Велитова стала молитва, прочитанная им в мечети 23 сентября 2013 года в память дагестанского клирика Абдуллы Гаппаева, убитого в Кизляре неделей раньше, 16-го числа. Как утверждается, Гаппаев состоял в “Хизб ут-тахрир”, а потому Велитов своей молитвой добивался “формирования позитивного образа экстремистской организации”.

Адвокат Хасавов ранее в ходе слушаний настаивал, что имаму не было известно о членстве Гаппаева в “Хизб ут-тахрир”, а кроме того, принадлежность покойного к этой партии не подтверждается ничем, кроме информации на ее сайте. В действительности, подчеркивал юрист, его подзащитного преследуют “за религиозность”.

О возбуждении дела стало известно 11 июля 2016-го – почти три года спустя после его выступления с молитвой. Тогда имам был задержан оперативниками ЦПЭ; на другой день его отправили под домашний арест. При этом первоначально Велитову вменялась часть 2 статьи 205.5 (публичное оправдание терроризма с использованием СМИ).

Делом занимался старший следователь Бутырского межрайотдела столичного главка СКР Никита Ратников. 22 февраля 2017 года он смягчил Велитову обвинение, исключив квалифицирующий признак “использование СМИ” и освободил имама под подписку о невыезде в связи с завершением следствия.

После возбуждения дела имам обратился к верховному муфтию России Талгату Таджуддину и совету муфтиев, а также к патриарху Московскому Кириллу. Он просил проанализировать его речь на предмет наличия в ней признаков оправдания терроризма. Клирики обращение проигнорировали.