Четверг, 27 апреля 2017

Статья

Боевой 2018 год

Если это правда и Путин внял голосу свыше, то отчего эту правду не возглашают на площадях, а нашептывают журналистам? Или нас осторожно готовят к четвертому сроку, чтобы не померли от радости раньше времени? Или благая весть – это разводка и наш Мугабе уходит, но россиян пока жалеют и кормят с ложечки оптимистичным эксклюзивом, чтобы раньше времени от горя не померли?

Илья Мильштейн

22.02.2017

Статья

Вместо и время

Все это похоже на провокацию, это и есть провокация, по-русски говоря – троллинг. Оттого испытываешь чувство неловкости, наблюдая, как МБХ намеревается поженить с Россией разных молодых да зрелых. Как оглашается список достойнейших, у которых принципиально забыли спросить, согласны они единоборствовать с Путиным или у них иные жизненные планы.

Илья Мильштейн

14.09.2016

Нежелательная организация. Жизнь пронизана простыми эвфемизмами, в особенности российская жизнь, и все знают, что ежели где-то “ограничено движение”, это значит, что туда никого не пустят. Примерно то же самое означает “ограничение доступа” в сети. Это синоним блокировки, типа глушилок в эпоху идеологических диверсий на коротких волнах.

Так обстоят дела и с теми, кого наша власть объявляет “нежелательными”. Власть – это не та девушка, которая мнется и колеблется, вообще-то не любит и в гости не зовет, но провожать разрешает и скрепя сердце подставляет щечку для поцелуя. Власть – это девушка с коромыслом, и того, кто ей не мил, с ходу посылает, потом отбирает деньги, а потом бьет. Обрушивая на голову нежелательного всю тяжесть махины.

Имеются, правда, и прямо табуированные организации, типа ИГИЛа, который даже упомянуть нельзя, не сообщив читателям, что он запрещен на территории РФ. Иначе оштрафуют, отнимут лицензию, заставят жить в пятиэтажке и пятиэтажку снесут. А все потому, что этот самый ИГИЛ промышляет террором и бороться с ним нужно симметричными террористическими методами. По отношению к тем средствам массовой информации, которые почему-то не желают или забывают перманентно работать в режиме “попка дурак”.

А еще бывают иностранные агенты, которые по статусу представляют собой нечто среднее между организациями разрешенными и шахидствующими. Они могут сравнительно безнаказанно действовать и передвигаться по территории России, но на каждом шагу обязаны доносить на себя, указывая гражданам на свою зловредность. То есть сообщать, что они агенты, причем иностранные. А там уж граждане пускай сами решают, надо им спутываться с такими смутьянами или отправить их лесом, от греха.

“Открытую Россию” называть без непременных мантр можно, и после решения Генпрокуратуры, объявившей “нежелательными” две зарегистрированные в Англии одноименные структуры МБХ и один связанный с ним институт, трафик ее возрос многократно. Тем не менее о нежелательности созданной Ходорковским организации пишут все, и все понимают, что речь идет о запрете. О том, что “Открытку” поставили вне закона, что это гораздо хуже, чем присвоение почетного отчасти звания “иностранный агент”. Это почти ИГИЛ, с той лишь разницей, что статьи другие. Но среди них есть и тяжкая 284.1 УК РФ, предусматривающая срок до 6 лет – побольше, чем Варваре Карауловой дали.

Впрочем, в течение суток, покуда новость о прибавлении в семье нежелательных организаций еще как-то осмысливалась, о будущем “Открытой России” можно было гадать. А также искать и находить поводы для оптимизма, обнаруживая, что “нежелательность” не должна распространяться на общественное движение с тем же названием, расквартированное в столице нашей родины и некоторых других городах. Вот и в пресс-релизе карательного ведомства упоминались всякие OR да Open Russia Civic Movement, пусть и с переводом на русский, но очевидно же было, что это другие учреждения. Да, не чуждые Ходорковскому, но юридически не подпадающие под карающий меч Генпрокуратуры.

Вчера днем, с приходом правоохранителей в офис московского отделения ОР, гадать стало не о чем. Ясно, что на структуры Михаила Борисовича совершается запланированный тотальный наезд, и совершенно понятно, почему власть так вызверилась на людей, сотрудничающих с бывшим главой “ЮКОСа”. Для чего проводится эта спецоперация по закошмариванию “Открытой России”, где бы она ни находилась. Хоть в Англии, хоть в Америке, хоть в Москве.

Заодно выяснилось, что вызывавшая столько споров и даже насмешек акция “Надоел”, посвященная Путину и его намерениям вновь баллотироваться в президенты, на деле оказалась весьма эффективна и чувствительна для ранимого сердца национального лидера. Наверняка он и поставил точку в дискуссиях либералов с либералами, сторонников Навального с единомышленниками Ходорковского. Открылось, что спорить глупо, поскольку обе команды со всеми их приверженцами равно ненавистны Кремлю, и стилистика общения с ними различается разве что в мелочах и датах.

ФБК грабили и громили 26 марта, в тот день, когда россияне вышли прогуляться по своей стране, а в штабе ОР учинили то же самое за пару суток до вручения известных писем Владимиру Владимировичу. Ну вот еще вчера в Навального опять зеленкой плеснули, вызвав химический ожог, и вся разница. Зато единая направляющая рука видна во всех этих крупных уголовных набегах и мелких криминальных нападениях.

Вывод банален, банальней некуда: обысканным, ограбленным, преследуемым, затравленным надо быть вместе. Несчастье должно объединять, из чисто патриотических побуждений, ибо страной правит банда властолюбивых и жутко обидчивых уркаганов, и тут уж совсем неважно, кому быть главным среди тех, кого оскорбляют и унижают. Все в заложниках, включая Михаила Борисовича, хоть он и живет за границей. Шанс солидаризироваться с ними появляется и у “Яблока” (не знаю, воспользуется ли им Явлинский), и у тех не растерявших остатки вменяемости граждан, которые представляют системную оппозицию, и у разных могущественных господ, от политики как бы далеких. Ибо ситуация складывается совсем нестерпимая, при том что зачистка пейзажа перед выборами только начинается. А цель прозрачна: ликвидация в России даже намека на политический протест. Уже и за прогулки стали сажать, и за подачу челобитных с просьбой свалить подобру-поздорову наказывают погромом.

Силы неравны, но если и есть надежда на перемену участи в противостоянии с кремлевской нежелательной организацией, то заключается она в сплочении перед лицом беспримесного зла. Идущий на пятый в сущности срок немало делает для этого, невольно раскручивая и ФБК, и “Открытую Россию”. Следует воспользоваться его помощью и ни в коем случае не забывать о ней, когда придет время благодарить за содеянное.