Четверг, 27 апреля 2017

Парламент Черногории ратифицировал соглашение о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

За вступление страны в альянс проголосовали все 46 присутствовавших на заседании депутатов. Всего в парламенте состоит 81 депутат, но 35 представителей оппозиции бойкотируют заседания законодательного органа власти после прошедших в октябре парламентских выборов.

Формальная процедура вступления Черногории в военный блок должна завершиться на саммите НАТО в мае.

Договоренность о вступлении Черногории в альянс была достигнута в мае 2016 года правительством Мило Джукановича. Россия пыталась сорвать этот процесс. В октябре в Черногории была предотвращена попытка государственного переворота, планировалось убийство Джукановича.

Черногорская прокуратура обвиняет российские власти в причастности к преступлению. Она выдала ордера на арест двух агентов ГРУ – Эдуарда Шишмакова (псевдоним Широков) и Владимира Попова.

Вступление Черногории в НАТО началось в декабре 2015 года, когда генсек альянса Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении страны на переговоры о присоединении к организации.

29 марта Сенат США поддержал ратификацию соглашения о присоединении Черногории к НАТО. За проголосовали 97 сенаторов, два были против, один воздержался. 11 апреля соглашение подписал президент США Дональд Трамп.