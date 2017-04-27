Четверг, 27 апреля 2017

В законную силу вступило решение суда о возвращении в бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов со счетов беглого экс-президента страны Виктора Януковича и его окружения, хранившихся в “Ощадбанке”. Как сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны страны, об этом объявили секретарь СНБО Александр Турчинов и генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Как рассказал Турчинов, руководство “Ощадбанка” вместе с Госказначейством Украины уже приступило к переводу конфискованных средств на государственные счета.

Президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение денег Януковича государству “восстановлением справедливости”. “Каждая копейка из этих 40 миллиардов гривен была украдена из карманов каждого гражданина нашего государства”, – подчеркнул украинский лидер.

Порошенко выступил с инициативой потратить возвращенные деньги на оборонные нужды. “Конечно, я как президент обращусь в парламент, правительство внесет соответствующие предложения также. И парламентская коалиция, народные депутаты примут чрезвычайно важное решение, в первую очередь об укреплении обороноспособности нашего государства”, – сказал президент. Речь, пояснил он, идет о закупке радиоэлектронного оборудования, нового вооружения и строительстве жилья для военных.

Другую часть средств глава государства предложил потратить, в частности, на поддержку малоимущих, развитие сельской медицины и инфраструктурные проекты.

В ноябре 2016 года председатель правления “Ощадбанка” Андрей Пышный впервые заявил о замороженных на счетах банка средствах Януковича и его приближенных, в частности экс-премьера Николая Азарова.

В мае 2014 года Швейцария заморозила активы Януковича и его окружения, находившиеся в банках страны. На лиц, связанных с этими счетами, швейцарская прокуратура возбудила пять уголовных дел об отмывании денег. Всего на арестованных счетах хранилось около 140 миллионов евро. С тех пор заморозка счетов каждый год продлевалась.

Месяцем раньше и.о. генпрокурора Украины Олег Махницкий сообщал, что окружение Януковича вывело в Россию как минимум 32 миллиарда долларов.