Вторник, 25 апреля 2017

Судья Краснодарского крайсуда Алексей Куприянов подтвердил обвинительный приговор 18-летнему слепому сочинцу Марку Яворскому, осужденному по ложному обвинению в убийстве. Об этом сообщает “Кавказский узел” со ссылкой на Алима Таукенова, адвоката молодого человека.

В одном заседании рассматривались кассационное представление первого зампрокурора края Игоря Бабаева и кассационные жалобы, поданные матерью молодого человека Оксаной Яворской, которая выступает его общественным защитником, и еще одного осужденного по делу – 38-летнего Сергея Дмитриенко.

Бабаев в своем представлении просил снизить Яворскому срок заключения на год – с семи с половиной до шести с половиной лет общего режима, – исключив из обвинения ему часть 1 статьи 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), вмененную за якобы совершенное им избиение третьего фигуранта дела – 41-летнего Андрея Козлова.

Именно такое решение и вынес Куприянов.

Между тем доводы защиты, настаивавшей на полном оправдании молодого человека, судья полностью проигнорировал. Таукенов на слушаниях указывал, что из дела исчезли результаты экспертизы одежды и крови убитых и самого Яворского, а также записи видеокамер и показания очевидцев. “В этом деле очень много белых пятен, – заметил адвокат “Кавказскому узлу”. – Из него выведены конкретные люди, возможно те, ради которых Марк стал жертвой кривосудия и объявлен убийцей”.

Юрист добавил, что сам Яворский, накануне освобожденный из кубанской ИК-11 в поселке Ахтарский по состоянию здоровья, находится в крайне подавленном состоянии из-за того, что ему не удается доказать невиновность.

Приговор будет обжаловаться далее вплоть до Верховного суда, заверил Таукенов.

Был ли смягчен приговор Дмитриенко, в публикации не уточняется. Однако сообщение о том, что Куприянов прислушался лишь к аргументам прокуратуры, позволяет заключить, что срок этому осужденному оставили прежним.

Яворский – инвалид I группы по зрению. В 2014 году он заболел атрофией зрительных нервов обоих глаз. До заключения в СИЗО зрение Яворского составляло 4 процента нормы, а к моменту перевода в мае 2016-го под домашний арест упало до 3 процентов.

Молодой человек со своей подругой Яной встречались в заброшенном санатории “Москва”, поскольку родители Яворского не разрешали ему принимать девушку дома. В январе 2015 года подростки познакомились с бомжами, которые жили в здании. Те рассказали, что приехали в Сочи на заработки, но работодатели с ними не расплатились, а денег на дорогу домой у них нет. Яворский стал приносить бездомным продукты и лекарства, а одному отдал свой мобильник, чтобы тот мог звонить дочери.

18 января Яворский с подругой в очередной раз пришли в “Москву”. Бездомные выпивали и пригласили молодых людей присоединиться. Далее бомж Валерий Шулико украл у Яны 77 рублей. Подросток потребовал вернуть деньги. Тогда другие бомжи вспомнили, что Шулико воровал и у них, и принялись его бить. Яворский в избиении не участвовал.

Позже еще один бездомный, Максим Корниенко, предложил “пустить Яну по кругу”. Яворский ударил его в лицо. После этого другие бомжи начали бить Корниенко. Подросток, однако, и в этот раз к ним не присоединился.

Через некоторое время Яворский отправился домой. Там он был уже в 21 час, что зафиксировала видеокамера магазина напротив его дома.

Между тем под утро 19 января Шулико и Корниенко умерли от жестоких побоев. Позже экспертиза по делу показала, что смертельные травмы обоим были нанесены после полуночи.

Кроме того, бомж Козлов, приезжий из Минска, тогда же был избит. Он получил повреждения средней степени тяжести.

20 января Яворского задержали. Одновременно были задержаны бомжи Козлов и Дмитриенко, приехавший в Сочи из кубанской станицы Родниковская. В окончательной редакции обвинения Козлову и Дмитриенко инкриминировали по одному эпизоду, квалифицированному по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Между тем Яворскому были вменены два эпизода с такой квалификацией, а также статья 112, исключенная из обвинения кассационной инстанцией.

Всех троих отправили в СИЗО. При этом диагноз Яворского входит в утвержденный правительством перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

После задержания полицейские оперативники начали давить на подростка, добиваясь признательных показаний. “Пиши чистосердечное – тебя, инвалида, сразу отпустят”, – уверяли они. Однако Яворский заявил о своей невиновности.

Следователи, которые вели дело, игнорировали все доказательства невиновности подростка. В частности, было отказано в отправке на экспертизу одежды, в которой Яворский был в день накануне гибели бомжей. Между тем помещение, где произошло убийство, было залито кровью, тогда как на вещах молодого человека крови не было ни капли.

В армавирском СИЗО-2 арестованный был лишен медицинской помощи. Его болезнь глаз начала прогрессировать. Кроме того, у молодого человека появились проблемы с давлением и стали отниматься ноги. Есть, мыться и принимать лекарства ему помогали другие заключенные.

В марте 2015 года Яворского на несколько дней перевели в краснодарский СИЗО-1 для проведения психологической экспертизы. Там фсиновцы обвинили его в организации бунта подростков. Больного ударили по голове так, что он потерял сознание. После этого его отправили в карцер.

Процесс по делу начался в конце 2015-го в Хостинском райсуде Сочи. Слушания проходили в закрытом режиме по ходатайству потерпевшей – тещи одного из убитых.

На заседаниях больной неоднократно падал в обморок, ему вызывали скорую. Несмотря на это, ходатайства о смягчении Яворскому меры пресечения судья Ирина Клименко неизменно отклоняла.

Однако затем прокуратура неожиданно подала апелляцию на очередное продление подсудимому срока содержания в СИЗО, и 19 мая 2016 года Яворского перевели под домашний арест.

19 августа того же года Клименко приговорила Яворского к 8 годам общего режима. Дмитриенко получил 9 лет строгого режима, Козлов 3 года 9 месяцев (режим СМИ не уточняли). При этом амнистию, объявленную в 2016-м по статье 112 УК, судья к Яворскому не применила. В то же время она оставила молодого человека под домашним арестом до вступления приговора в законную силу.

Дмитриенко, как и Яворский, вину не признал, тогда как Козлов не только согласился с обвинением, но также дал показания против молодого человека.

Ранее Козлов отбыл срок за нанесение тяжких телесных повреждений. При этом “Кавказский узел” называл его несудимым. Можно предположить, что либо судимость Козлова к моменту вынесения нового приговора была погашена, либо он был осужден у себя на родине – в Белоруссии: по российским законам приговоры, вынесенные за рубежом, не засчитываются как судимости.

15 ноября Яворский, пытаясь самостоятельно добраться до туалета у себя дома, потерял ориентацию в пространстве, упал и сломал себе 1-й шейный позвонок. Последующие три с лишним месяца он носил ортез. Как в конце марта рассказывала Оксана Яворская, перелом продолжает причинять ее сыну сильные боли.

17 февраля коллегия Краснодарского крайсуда (судья-докладчик – Юрий Захарчевский), рассмотрев апелляционную жалобу на приговор, уменьшила Яворскому срок на полгода, а Дмитриенко и Козлову – на месяц. При этом прокурор в прениях предлагал сократить Яворскому срок до пяти лет.

После оглашения апелляционного определения больной был вновь взят под стражу и заключен в СИЗО. Оттуда его отправили в ИК-11, однако уже 3 марта защита добилась перевода осужденного на обследование во фсиновскую больницу в адыгейском пгт Тлюстенхабль. Адвокат Алим Таукенов тогда сообщал, что за две недели с момента взятия под стражу Яворский, у которого очень высокий рост, похудел со 100 килограмм до 70.

Обратно в колонию больного вернули 29-го числа. Тогда же стало известно, что медицинская комиссия признала невозможность содержания Яворского в заключении.

Решение освободить молодого человека вынес 18 апреля Приморско-Ахтарский райсуд Кубани. 25-го числа Яворский вышел на волю.

Ранее в апреле стало известно, что в ЕСПЧ направлена жалоба на условия содержания молодого человека в СИЗО.