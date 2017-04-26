Среда, 26 апреля 2017

Фигуранты дела о покушении на Рамзана Кадырова полностью признали вину, сообщает “Росбалт” со ссылкой на неназванный источник. Дело будет рассмотрено в особом порядке. В ближайшее время следователи предъявят обвинения в окончательной редакции бывшему охраннику Исы Ямадаева Азизу Альвиеву, экс-бойцу батальон “Восток” Беслану Закараеву и его соседу Шамхану Магомадову. Иса Ямадаев, младший брат убитых чеченских силовиков Руслана и Сулима Ямадаевых, по версии следствия выступал заказчиком покушения.

Дело расследуется по статье 277 УК (“посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля”).

Ямадаеву может быть вынесен заочный приговор. Он объявлен в федеральный розыск. Мотивом его действий следствие считает месть за убийство брата Руслана (Халида) Ямадаева. “С мая 2016 года Ямадаев И.Б., предполагая, что глава Чеченской республики Кадыров Р.А. виновен в гибели его брата Ямадаева Х.Б., действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство”, – говорилось в постановлении о розыске.

Конфликт семьи Ямадаевых с Кадыровым начался в конце 2000-х годов. 24 сентября 2008-го в Москве был застрелен старший из братьев – бывший заместитель военного коменданта оккупированной Чечни и экс-депутат Госдумы от “Единой России” Руслан (Халид) Ямадаев. В конце марта 2009 года в Дубае убили второго брата – экс-командира батальона Внутренних войск “Восток” Сулима Ямадаева. 28 июля 2009 года было совершено покушение и на Ямадаева-младшего, однако наемного убийцу обезвредили и задержали.

В августе 2010-го Иса Ямадаев заявил о примирении с Кадыровым.

О возбуждении в Чечне дела о покушении на Кадырова стало известно в конце января нынешнего года. Как утверждалось, убийство готовилось весной 2016-го в Ножай-Юртовском районе Чечни. В мае в Ножай-Юртовском, а также Курчалоевском, Гудермесском и других районах прошли массовые задержания.

Как сообщалось, в ходе проверки резиденции Кадырова в ауле Беной обнаружили мощную бомбу. Также утверждалось, что одновременно готовились нападения на резиденции главы Чечни еще в нескольких населенных пунктах, включая Грозный.

Как писала “Новая газета”, Альвиев, Закараев и Магомадов были задержаны в Гудермесе 23 января. В их показаниях, по данным “Росбалта” обнаруживаются различные нестыковки. В частности, Альвиев заявляет, что обсуждал заговор с Ямадаевым в мае прошлого года в Подмосковье. Между тем на деле в это время Ямадаев находился за границей.

“Росбалт” также сообщает, что в действительности все трое были задержаны не в январе, как указано в материалах дела, а намного раньше. Закараева и Магомадова, по словам их родственников, кадыровцы похитили еще в мае 2016 года. Альвиев несколько позже отправился в Москву и тоже исчез.