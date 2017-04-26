Среда, 26 апреля 2017

В Калининграде задержали 12 строителей из Средней Азии по подозрению в принадлежности к запрещенной организации “Исламский джихад – джамаат моджахедов”. Видео спецоперации регионального УФСБ опубликовали “Вести Калининград”.

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию в двух квартирах: на улицах Пролетарская и Богдана Хмельницкого. На видео показано, как бойцы спецназа взбираются на балкон одной из квартир по приставной лестнице, разбивают балконную дверь и укладывают присутствующих в квартире мужчин азиатской внешности на пол вниз лицом. Сопротивления никто не оказывает. Затем показаны задержания в другой квартире.

“Легенда для прикрытия типичная – боевики представлялись строителями и даже реально нанимались делать ремонты”, – говорится в телесюжете. В Калининграде задержанные жили четыре года.

Выходец из Узбекистана, названный лидером группировки, дает, как сообщает ФСБ, признательные показания об участии его родственников в террористических организациях. Он, по утверждению ФСБ, разыскивался в Узбекистане за “преступление экстремистской направленности”.

“По информации правоохранительных органов боевики группировки «Исламский джихад – джамаат моджахедов» проходят специальную подготовку в лагерях боевиков за рубежом. Целью ставят свержение светских режимов на Ближнем Востоке и в странах СНГ”, – говорится в репортаже “Вестей”.

Иностранных граждан планируется выдворить в страну, из которой они прибыли, где будет решаться вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Организация “Исламский джихад – Джамаат моджахедов” была признана террористической Верховным судом России в 2006 году.