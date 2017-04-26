Среда, 26 апреля 2017

Группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму законопроект, обязывающий операторов сотовой связи проверять личные данные новых абонентов при продаже SIM-карт. Страница законопроекта появилась на сайте Госдумы.

Предлагается обязать операторов при заключении договора об оказании услуг связи проверять сведения об абонентах: фамилию, имя, отчество, данные паспорта. Если же SIM-карта оформляется на юридическое лицо, то оператор должен будет внести в свою базу данных сведения обо всех ее конечных пользователях. Соответствующие поправки предлагается внести в закон “О связи”.

Согласно законопроекту сотовым компаниям предоставят доступ к базе данных “Госуслуг”, другим информационным системам государственных органов. Личность можно будет также удостоверить с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

В законопроекте впервые закрепляется само понятие “идентификационного модуля” (SIM-карты).

Действующие правила оказания услуг связи предусматривают заключение договора с абонентом при покупке SIM-карты. Однако на практике их часто продают вне офисов сотовых компаний, заранее регистрируя на юридические лица, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. По их мнению, анонимное использование сотовой связи способствует мошенничеству и угрожает общественной безопасности.

Если законопроект будет принят, новый порядок оказания услуг связи вступит в силу с 1 января 2018 года.

12 апреля Матвиенко анонсировала подготовку закона, запрещающего продавать SIM-карты через посредников. По словам спикера верхней палаты парламента, это нужно, чтобы предотвратить новые теракты. В качестве примера Матвиенко привела теракт в Петербурге.

3 ноября 2013 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать SIM-карты с рук без предъявления необходимых документов. Штрафы для граждан за незаконную продажу карт составляют от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.