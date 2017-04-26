Среда, 26 апреля 2017

Израиль нанес авиаудар по складу “Хезболлы” под Дамаском, сообщает Reuters. Атака была проведена перед рассветом и вызвала пожар в окрестностях аэропорта.

Источники сирийских повстанцев сообщают о пяти авиаударах. Телеканал “Аль-Манар”, который Reuters называет аффилированным с “Хезболлой”, сообщает, что жертв нет.

“Инцидент в Сирии вписывается в израильский курс на предотвращение контрабанды иранского оружия “Хезболле” через Сирию”, – пояснил израильский министр разведки Исраэль Кац, выступая на американском Army Radio. Он добавил, что Израиль будет и в дальнейшем реагировать таким образом на сообщения разведки о поставках оружия для “Хезболлы”.

“Хезболла” – военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Она была создана в 1982 году для борьбы с израильским военным присутствием в Южном Ливане. “Хезболла” причастна к десяткам терактов на территории Израиля и в других странах против израильтян.

Боевики “Хезболлы” воюют в Сирии на стороне президента Башара Асада.