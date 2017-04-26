Среда, 26 апреля 2017

В 2016 году СКР возбудил 882 дела об экстремизме и 283 – о терроризме. Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на председателя ведомства Александра Бастрыкина. 522 дела по “экстремистским” статьям и 98 по “террористическим” в прошлом году были направлены в суд; по многим из них вынесены приговоры.

“Террористов и экстремистов объединяет одно: использование самых кровавых и самых грязных методов и средств. В последнее время их основной целью становится реализация далеко идущих политических задач – прежде всего дестабилизации государственной власти и разрушения государственных институтов”, – сказал Бастрыкин. По словам главы СКР, в России укрепляется “разветвленная сеть финансирования, подготовки” террористов и экстремистов.

По информации Судебного департамента при Верховном суде, в 2016 году по делам о терроризме осудили 210 человек. При этом лишь 28 фигурантов были объявлены виновными собственно в теракте (статья 205 УК). Остальным 182 вынесли приговоры по статьям 205.1 (содействие терроризму), 205.2 (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание), 205.3 (обучение терроризму), 205.4 (организация террористического сообщества или участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в такой организации), а также 206 УК (захват заложника).

По “экстремистским” статьям УК: 280 (публичные призывы к экстремизму), 280.1 (публичные призывы к сепаратизму), 282 (возбуждение ненависти либо вражды), 282.1 (организация экстремистского сообщества или участие в нем), 282.2 (организация деятельности экстремистской организации или участие в такой организации), 282.3 (финансирование экстремизма) – в прошлом году осудили 661 человека.

Как следует из доклада “Агоры”, за 2015-2016 годы как минимум 47 человек были осуждены к реальным срокам за высказывания в интернете, а еще троих отправили на принудительное лечение в психбольницу.