Среда, 26 апреля 2017

Фигурант “дела 26 марта” Андрей Косых содержится в московском СИЗО-5 “Водник”. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на столичную ОНК.

Ранее сообщалось, что в этом же СИЗО находятся и двое других фигурантов дела – Александр Шпаков и Юрий Кулий.

30-летнего грузчика Косых, уроженца Тамбова, арестовали 13 апреля. Первоначально он содержался в ИВС УМВД по Москве на Петровке, 38. По закону в течение 10 суток после суда о мере пресечения арестант должен быть переведен в СИЗО. В какой именно изолятор отправили Косых, до сих пор известно не было.

Как и прочим фигурантам “дела 26 марта”, Косых грозит до пяти лет колонии по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Как утверждает СКР, 26 марта на антикоррупционном митинге в Москве грузчик ударил ногой в голову полицейского 2-го оперполка столичного УМВД Евгения Гаврилова, после чего тот потерял сознание. Ранее Гаврилов проходил потерпевшим по делу болотника Ивана Непомнящих.

22 апреля “Дождь” опубликовал интервью Косых, взятое в ИВС на Петровке. Политзек рассказал, что ранее не интересовался политикой, однако после публикации расследования ФСБ о собственности премьера Дмитрия Медведева в первый раз вышел на протестную акцию. На Тверской Косых увидел, как полицейские бьют демонстрантов. Это возмутило его, и он стал защищать протестующих. По словам политзека, он побил трех силовиков.

Косых заметил, что “сам по себе человек не драчливый”. “Не знаю, как это произошло, – рассказал он. – Но в тот момент происходящее показалось мне несправедливым. Сначала они девушку толкнули, и меня это задело. Потом начали парней брать, но не матерых, а послабее. Один на парапете стоял – схватили, второго била толпа. И каждый раз я спонтанно реагировал – просто такая атмосфера была. Я кидался, чтобы защитить”.

СКР ранее сообщал, что Косых полностью признал вину.