Среда, 26 апреля 2017

Расходы на поставки электроэнергии в подконтрольные сепаратистам районы Луганской области будут учитываться как технологические потери Федеральной сетевой компании (ФСК). При этом тарифы вырастут для всех категорий потребителей, кроме населения. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источники в Минэнерго и сетевых компаниях.

По данным издания, рассмотрение вопроса о схеме снабжения Луганской области электричеством иниициировало Минэнерго. Предполагается компенсировать поставки в ЛНР повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК. По расчетам экспертов, промышленный тариф вырастет на 2,5 процента.

“Схема размоет поставки электроэнергии в ЛНР по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения”, – заверил источник в энергоотрасли.

25 марта стало известно, что правительство России решило обеспечить ЛНР электроэнергией после прекращения поставок из Киева. Об этом сообщил полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов. Конкретная схема поставок при этом не раскрывалась.

Украинские энергетики отключили подачу электроснабжения в ЛНР в ночь на 25 апреля. “Луганское энергетическое объединение”, монопольный поставщик электроэнергии на подконтрольные боевикам территории, мотивировало такое решение отсутствием оплаты за поставки электричества. Решения правительства Украины о прекращении поставок энергетики добивались два с половиной года.