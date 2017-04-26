Среда, 26 апреля 2017

В городе Александрове Владимирской области неизвестными похищен памятник царю Иоанну IV Васильевичу Грозному, торжественное открытие которого было назначено на 29 апреля. Об этом сообщает журналист Андрей Малосолов. В соответствии с постановлениями главы администрации Александровского района… памятник был заблаговременно смонтирован на постаменте на берегу реки Серая… “Однако произошел вопиющий акт вандализма. Между 16 и 17 часами 26 апреля памятник был варварски демонтирован неустановленными лицами, погружен в самосвал и увезен в неизвестном направлении”, – сообщает журналист.

Zavtra.ru

Дьяк. Беда, беда! Опричники взбунтовались, сюда едут! Кричат, что царь ненастоящий. Самозванец, говорят!

Царица. Ох-ти мне, молодой! С ненастоящим плясала… Ох, чернеческий чин наложат!.. Ой, погибель моя!..

Милославский. Какой же гад распространил этот гнусный слух?

Дьяк. Патриарх, батюшка, патриарх.

Милославский. Дорогой самодержец, мы пропали!

Бунша. Я требую продолжения танца! Как пропали? Граждане, что делать?

Михаил Булгаков. “Иван Васильевич”