Среда, 26 апреля 2017

В Москве готовится митинг против программы реновации жилья. Об этом сообщается на ФБ-странице акции. Уведомление в среду подали в столичную мэрию активистка Партии 5 декабря Юлия Галямина и журналистка Екатерина Винокурова.

Акцию предполагается провести 14 мая на проспекте Сахарова.

В четверг Галямина написала, что ей разрезали покрышки на машине. “Уверена, что из-за митинга против сноса Москвы”, – заметила она.

Принятый в первом чтении законопроект о реновации московских пятиэтажек, внесенный в Госдуму столичной мэрией, предполагает, что жильцов будут переселять в их же район или в соседний в том же округе. Несколько иные правила устанавливаются для жителей Центрального округа и Новой Москвы – их допускается переселять и в другие районы в пределах их округов.

Также устанавливается, что решение о сносе дома может быть принято лишь с согласия большинства жильцов. С другой стороны, жильцам, выступающим против, закон не дает права обжаловать решение о сносе в суде. Предполагается, что в судах можно будет рассматривать лишь споры о равнозначности новой квартиры прежней.

Наряду с этим документ допускает отступление от жилищного, градостроительного и земельного законодательства при строительстве на освободившемся месте в зоне реновации.

Законопроект вызвал возмущение москвичей, так как снос может затронуть не только аварийные и ветхие дома и есть угроза, что жильцов будут переселять принудительно.

В среду на совещании с членами правительства, посвященном программе реновации жилья в столице, Владимир Путин обещал не подписывать закон о расселении пятиэтажек в Москве, если права граждан будут нарушены. Мэр Москвы Сергей Собянин на этом совещании заявил, что ко второму чтению в законопроект будет внесена поправка, обеспечивающая гражданам жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой.