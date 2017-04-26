Среда, 26 апреля 2017

В Москве в штабе “Открытой России” идет обыск. Об этом сообщает “Новая газета” со ссылкой на функционеров движения.

Вечером член совета движения Мария Баронова уточнила, что проводится не обыск, а оперативно-разыскные мероприятия. Для обыска, пояснила она, необходимо постановление суда, тогда как визитеры постановления не предъявили. Баронова также заявила, что, по ее информации, происходящее иниицировано мэрией Москвы. Откуда у нее такая информация, Баронова не пояснила.

Как следует из публикации “Новой”, в 16 часов чиновники в гражданском в сопровождении омоновцев явились в штаб, расположенный во Фроловом переулке, и потребовали от сотрудников покинуть помещение.

Вечером лидер “Открытой России” Александр Соловьев написал в своем твиттере, что причиной обыска визитеры назвали звонок в полицию с сообщением о том, что в штабе хранятся экстремистские материалы. Всего в штаб приехали 24 силовика.

Ранее Соловьев передавал, что визитеры запретили находящимся в штабе пользоваться телефонами. Как это соотносится с требованием покинуть помещение, о котором сообщала “Новая газета”, непонятно.

Основатель движения Михаил Ходорковский в своем твиттере поместил ссылку на появившуюся в четверг публикацию Газеты.Ру, в которой приведена фраза Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина: “Нам не известно о какой-либо деятельности Михаила Ходорковского”. “И вот пришли узнать”, – прокомментировал ссылку политик.

Песков: "Кремлю неизвестно о деятельности Ходорковского". И вот пришли узнать. https://t.co/CZeAIIztFG pic.twitter.com/ukSc73E7Ea

— Ходорковский Михаил (@mich261213) 27 апреля 2017 г.

Позже сообщалось, что из штаба увезли 100 тысяч листовок.

Двоих журналистов “Радио Свобода” задержали, обвинив в “незаконном проникновении на охраняемый объект”, хотя у них имелись пропуска.

В штаб прибыли адвокаты Сергей Бадамшин, Гаджи Алиев и Илья Новиков, однако омоновцы отказались пропустить их в помещение, несмотря на наличие ордеров.

После 19:30 появилась информация, что оперативники изымают у находящихся в штабе личные вещи для осмотра, хотя оперативно-разыскные мероприятия таких действий не предполагают. “Говорят, понятия “личные вещи” нет”, – написала сотрудница “ОР” Полина Немировская.

В среду Генпрокуратура объявила “Открытую Россию” “нежелательной” организацией. Также “нежелательной” была названа другая структура Ходорковского – общественное сетевое движение “Открытая Россия”. Обе они зарегистрированы в Великобритании.

“Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными, – заявляло надзорное ведомство. – Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства”.

Ранее в четверг Минюст включил обе организации в соответствующий список.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной вечером 26 апреля заверил в комментарии РБК, что на работе российской организации под названием “Открытая Россия” признание одноименных британских НПО “нежелательными” не отразится. “Наши инициативы касаются исключительно обществ, зарегистрированных в Британии”, – подчеркнул он.

“Эху Москвы” Куренной тогда же заявил: “Что касается, как я сказал уже, общественного сетевого движения “Открытая Россия” (российского. – Ред.), – ничего против их деятельности мы не имеем”.

Иностранные и международные НПО, признанные “нежелательными”, не имеют права переводить в Россию деньги, реализовывать в стране программы и открывать свои представительства. Также им запрещено создавать в России юридические лица и участвовать в них. Распространение информационных материалов таких НПО преследуется.

За участие в деятельности “нежелательной” организации предусмотрены штрафы: от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч – для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч для юридических лиц. Повторное привлечение по этой статье КоАП в течение года чревато уже уголовной ответственностью – в УК введена соответствующая статья 284.1. За руководство деятельностью “нежелательной” НПО в России сразу предполагается уголовная, а не административная ответственность.

Статья 284.1 УК предусматривает штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере дохода обвиняемого за срок от двух до трех лет, до 360 обязательных работ, до пяти лет принудительных работ либо от двух до шести лет колонии. Поскольку максимальный срок по этой статье превышает пять лет, она относится к категории тяжких.

Иностранцам, участвующим в деятельности “нежелательной” организации, запрещается въезд в Россию.