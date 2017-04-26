Среда, 26 апреля 2017

В проливе Босфор у берегов Турции разведывательный корабль российского ВМФ “Лиман” столкнулся с грузовым судном Ashot-7, следовавшим под флагом Того. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Столкновение с Ashot-7, перевозившим скот, произошло в 29 километрах от города Кильос, ил Стамбул.

Как передает РИА “Новости”, в российском Минобороны заявили, что “Лиман” получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии. Позже Интерфакс со ссылкой на военное ведомство сообщил, что российский корабль затонул.

По данным Doğan, причиной инцидента послужил туман в районе столкновения.

К месту крушения направились буксиры и спасательные шлюпки. Турецкая береговая охрана официально заявила о спасении всех 78 членов экипажа “Лимана”.

Ранее сообщалось, что 15 российских моряков пропали без вести. Однако затем Минобороны России подтвердило, что все члены экипажа спасены. При этом в военном ведомстве заметили, что 78 человек – общее число эвакуированных с обоих столкнувшихся судов. Штатная численность экипажа “Лимана” составляет 85 человек.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в телефонном разговоре с главой российского правительства Дмитрием Медведевым выразил соболезнования в связи с инцидентом.

“Лиман” был построен в польском Гданьске как гидрографическое судно; спущен на воду в 1970 году. Первоначально относился к Северному флоту, с 1974-го приписан к Черноморскому. В 1989 году переоборудован в разведывательный корабль. “Лиман” участвовал в океанографических походах в Индийский и Атлантический океаны, в дальних походах в Средиземное море. В 1999-м в Адриатике вел разведку в непосредственной близости от зоны военной операции НАТО против Югославии.