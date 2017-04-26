Среда, 26 апреля 2017

Пленум Верховного суда одобрил внесение в Госдуму проекта поправок в УПК, позволяющих судьям при оглашении приговоров по уголовным делам ограничиваться изложением лишь вводной и резолютивной частей, опуская описательно-мотивировочную. Об этом сообщает “Новая адвокатская газета”.

Таким образом, поясняют в ВС, удастся сократить процедуру зачитывания решений, “которая в ряде случаев носит неоправданно длительный характер”.

Этот же законопроект увеличивает срок обжалования действия или бездействия следствия или прокуратуры с 5 до 14 суток, а срок подачи апелляционной жалобы – с 10 до 15 суток. Кроме того, он упрощает процедуру рассмотрения жалоб на промежуточные судебные решения, исключая из нее стадию судебных прений.

В адвокатском сообществе идею опускать при оглашении приговоров описательно-мотивировочную часть восприняли критически. Издание приводит возражение адвоката Максима Никонова. Юрист отметил, что в случае принятия законопроекта будет невозможно определить, вносились ли в приговор изменения между его оглашением и выдачей копий участникам процесса.

Адвокат Константин Кузьминых, в свою очередь, заметил газете, что в некоторых частях приговор исполняется незамедлительно после оглашения, например в части взятия осужденного под стражу. “То есть возникнут ситуации, когда после провозглашения предлагаемого усеченного варианта приговора подсудимый будет лишен возможности знать, почему его лишили свободы в зале суда”, – заметил юрист.

Член президентского Совета по правам человека Леонид Давидов, в свою очередь, заметил “Ведомостям”, что предлагаемая норма существенно ограничат возможность СМИ знакомиться с судебными решениями, поскольку публикуются эти решения с большим запозданием.